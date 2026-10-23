Οι «Γλάροι» πραγματοποιούν ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στην Premier League, καταγράφοντας την καλύτερη εκκίνησή τους στην ιστορία της διοργάνωσης. Η ομάδα του Φαμπιάν Χιούρτσελερ βρίσκεται στην τρίτη θέση, σε απόσταση αναπνοής από τη δεύτερη Άρσεναλ και πέντε βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι.

Μέσα σε αυτό το θετικό κλίμα, ο Κωστούλας έχει καταφέρει να ξεχωρίσει, προσφέροντας ουσιαστικές λύσεις στην επιθετική γραμμή, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται ακόμη στην αρχή της πορείας του στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Η Άρσεναλ παρακολουθεί την εξέλιξή του

Όπως αναφέρει το Football Insider, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων, με την Άρσεναλ να συγκαταλέγεται στις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωσή του. Ο Άγγλος scout Μπράιαν Κινγκ υποστήριξε στο ίδιο Μέσο πως οι Λονδρέζοι παρακολουθούν τον 19χρονο φορ το τελευταίο διάστημα.

Παρόλα αυτά, η απόκτησή του δεν αναμένεται να αποτελέσει εύκολη υπόθεση. Η Μπράιτον επένδυσε σημαντικά στην περίπτωσή του, καταβάλλοντας περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι του 2025 για να τον αποκτήσει, ενώ το συμβόλαιό του έχει διάρκεια έως το 2030.

Οι «Γλάροι» έχουν κάθε λόγο να πιστεύουν στις δυνατότητές του και επιθυμούν να αξιοποιήσουν την εξέλιξή του, πριν ενδεχομένως ανοίξει ο δρόμος για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Εντυπωσιακός απολογισμός για τον Έλληνα επιθετικό

Οι αριθμοί του Κωστούλα δικαιολογούν τον θόρυβο γύρω από το όνομά του. Στις πρώτες δέκα συμμετοχές του σε όλες τις διοργανώσεις κατά τη φετινή σεζόν, έχει σημειώσει πέντε γκολ και έχει μοιράσει τρεις ασίστ, καταγράφοντας σημαντική συνεισφορά στο παιχνίδι της ομάδας του.

Η συνέχεια της χρονιάς αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον νεαρό Έλληνα, ο οποίος καλείται να διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό και να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί γύρω από το ταλέντο του. Προς το παρόν, πάντως, το ενδιαφέρον της Άρσεναλ παραμένει σε επίπεδο δημοσιευμάτων και παρακολούθησης, χωρίς να έχει αναφερθεί επίσημη πρόταση προς τη Μπράιτον.