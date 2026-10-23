Στις 22 Δεκεμβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση του θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα, έπειτα από μια πολύμηνη διαδικασία στην Αργεντινή, που έφερε στο προσκήνιο σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ιατρική φροντίδα που έλαβε ο θρύλος του ποδοσφαίρου τις τελευταίες ημέρες της ζωής του.

Ο Μαραντόνα έφυγε από τη ζωή στις 25 Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 60 ετών, ενώ ανάρρωνε από νευροχειρουργική επέμβαση σε κατοικία στο Τίγκρε, βόρεια του Μπουένος Άιρες. Βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του, με τις συνθήκες της νοσηλείας και της μετέπειτα φροντίδας του να αποτελούν το επίκεντρο της δικαστικής έρευνας.

Έπειτα από μήνες ακροαματικής διαδικασίας, επτά επαγγελματίες υγείας βρέθηκαν αντιμέτωποι με κατηγορίες που αφορούν πιθανή αμέλεια στην αντιμετώπιση της κατάστασης του Αργεντινού σταρ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται γιατροί, νοσηλευτές, ένας ψυχίατρος και ένας ψυχολόγος.

Η συγκινητική τοποθέτηση της κόρης του

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή που η κόρη του, Ντάλμα Μαραντόνα, πήρε τον λόγο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Εμφανώς συγκινημένη, δεν έκρυψε την επιθυμία της οικογένειας να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον θάνατο του πατέρα της.

«Ελπίζω ο μπαμπάς μου να δικαιωθεί όπως του αξίζει, όπως και οποιοσδήποτε άλλος», δήλωσε, περιγράφοντας παράλληλα τη δύσκολη εμπειρία που βίωσε μαζί με την αδελφή της, Τζιανίνα, κατά τη διάρκεια της δίκης.

Όπως ανέφερε, οι δύο αδελφές άκουσαν σκληρούς χαρακτηρισμούς και ισχυρισμούς που τις πλήγωσαν, γνωρίζοντας εξαρχής ότι η δικαστική διαδικασία θα ήταν συναισθηματικά απαιτητική.

Οι κατηγορίες και οι ποινές που ζητήθηκαν

Η εισαγγελία ζήτησε ποινές φυλάκισης από τέσσερα έως 12 χρόνια για έξι από τους επτά κατηγορουμένους. Από την πλευρά τους, οι ενάγοντες ζήτησαν ποινές που φτάνουν έως τα 16 χρόνια για τον νευροχειρουργό Λεοπόλδο Λούκε και τη Νάνσι Φορλίνι.

Ο Λούκε αρνήθηκε τις κατηγορίες, ενώ ο εξωτερικός ιατρός Πέδρο ντι Σπάνια αθωώθηκε από το δικαστήριο.

Οι υπερασπιστικές γραμμές των υπόλοιπων κατηγορουμένων βασίστηκαν, μεταξύ άλλων, στον ισχυρισμό ότι είχαν εκπληρώσει τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις ή ότι δεν ήταν υπεύθυνοι για τη λήψη των κρίσιμων ιατρικών αποφάσεων. Οι δικηγόροι του Μαριάνο Περόνι και του Ρικάρντο Αλμιρόν ζήτησαν την αθώωσή τους, υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιούνταν τακτικοί έλεγχοι των ζωτικών σημείων του Μαραντόνα.

Αντίθετα, η εισαγγελία έκανε λόγο για σοβαρές δυσλειτουργίες και έλλειψη συντονισμού στην ιατρική ομάδα που είχε αναλάβει τη φροντίδα του. Στη δίκη εξετάστηκαν επίσης στοιχεία σχετικά με την καρδιακή ανεπάρκεια και τα νεφρικά προβλήματα που αντιμετώπιζε ο Αργεντινός θρύλος.

Η ανακοίνωση της ετυμηγορίας στις 22 Δεκεμβρίου αναμένεται να αποτελέσει καθοριστικό σταθμό σε μια υπόθεση που απασχολεί εδώ και χρόνια την οικογένεια του Μαραντόνα και την κοινή γνώμη στην Αργεντινή, με το ερώτημα της ευθύνης για τις συνθήκες του θανάτου του να παραμένει στο επίκεντρο.