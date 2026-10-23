Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Μπενφίκα, βρίσκοντας δίχτυα και στην αναμέτρηση με την Ομόνοια. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός έφτασε τα 16 γκολ σε ισάριθμες συμμετοχές τη φετινή σεζόν, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση.

Παρά το νέο του τέρμα, ο 27χρονος φορ επέλεξε να μην πανηγυρίσει, προκαλώντας ερωτήματα για την αντίδρασή του. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ωστόσο, εξήγησε πως η απόφασή του είχε να κάνει με τον σεβασμό που ένιωσε για τον κόσμο της κυπριακής ομάδας και τη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε.

«Ήταν υπέροχο που έπαιξα για πρώτη φορά στην Κύπρο, σε ένα γήπεδο με ελληνικές ρίζες. Απόλαυσα πραγματικά την ατμόσφαιρα, η οποία ήταν ξεχωριστή. Ένιωσα πολλή αγάπη ακόμη και κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και γι’ αυτό δεν πανηγύρισα το γκολ μου, από σεβασμό προς αυτούς τους ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Παυλίδης αποκάλυψε, μάλιστα, πως ο αδερφός του ζει στο νησί, τονίζοντας πόσο τον συγκίνησαν η υποδοχή και η ατμόσφαιρα στις εξέδρες.

«Μου άρεσε πολύ ο τρόπος που με υποδέχτηκαν και ήταν μια χειρονομία που βγήκε από την καρδιά μου», συμπλήρωσε ο Έλληνας επιθετικός, εξηγώντας πως η επιλογή του να μην πανηγυρίσει ήταν μια αυθόρμητη κίνηση εκτίμησης προς τον κόσμο της Ομόνοιας.