Μία ιδιαίτερα απαιτητική αναμέτρηση περιμένει τον Ολυμπιακό για την 7η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, καθώς οι Πειραιώτες φιλοξενούν τη Φενέρμπαχτσε στη Sunel Arena.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πανηγύρισε δύο σημαντικές εκτός έδρας νίκες στην Ισπανία την προηγούμενη εβδομάδα. Αρχικά, επικράτησε της Βαλένθια με 102-97 και στη συνέχεια λύγισε την Μπαρτσελόνα με 105-100, με αμφότερα τα παιχνίδια να κρίνονται στην παράταση.

Με αυτές τις επιτυχίες, ο Ολυμπιακός ανέβασε το ρεκόρ του στο 5-1, έχοντας ως μοναδική ήττα στο ξεκίνημα της διοργάνωσης εκείνη απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία. Ακολούθησε, μάλιστα, η νίκη με 79-68 επί των Vikos Falcons στα Ιωάννινα, με τους «Ερυθρόλευκους» να διατηρούν το αήττητό τους στο ελληνικό πρωτάθλημα, με τρεις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Τα προβλήματα και οι απουσίες του Ολυμπιακού

Η αποστολή των Πειραιωτών, πάντως, δεν θα είναι πλήρης. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, καθώς οι Φουρνιέ και Ντόρσεϊ δεν θα βρίσκονται στη διάθεσή του, ενώ η συμμετοχή του Μοντέρο παραμένει αμφίβολη.

Ο Γάλλος γκαρντ αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου τρεις εβδομάδες, εξαιτίας προβλημάτων στον ώμο και στο δεξί γόνατο. Από την πλευρά του, ο Ντόρσεϊ έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό ενός μήνα, στερώντας από την ομάδα ακόμη μία σημαντική λύση στην περιφέρεια.

Αναφορικά με τον Μοντέρο, οι ενοχλήσεις που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στον αστράγαλο και στο γόνατο καθιστούν αβέβαιη την παρουσία του, με την τελική απόφαση να αναμένεται κοντά στην ώρα του αγώνα. Παράλληλα, εκτός δράσης παραμένει και ο τραυματίας Πλώτας.

Με ανεβασμένη ψυχολογία η Φενέρμπαχτσε

Ανάλογη πορεία στην EuroLeague ακολουθεί και η Φενέρμπαχτσε, η οποία βρίσκεται επίσης στο 5-1 και προέρχεται από δύο διαδοχικές νίκες στην έδρα της. Η τουρκική ομάδα επικράτησε της Ζάλγκιρις με 99-80 και της Παρτίζαν με 74-65, αφήνοντας πίσω της την ήττα με 92-74 από τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center.

Νωρίτερα στη διοργάνωση, το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε νικήσει τη Βίρτους Μπολόνια, την Μπάγερν και την Dubai, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί έναν από τους υπολογίσιμους αντιπάλους της φετινής σεζόν.

Ωστόσο, η ευρωπαϊκή της εικόνα δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη σταθερότητα εντός των συνόρων. Την περασμένη Κυριακή, η Φενέρμπαχτσε γνώρισε εντός έδρας ήττα-έκπληξη από την Πετκίμσπορ, τη δεύτερη στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές του τουρκικού πρωταθλήματος.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό σκέλος, ο Γιασικεβίτσιους έχει στη διάθεσή του όλους τους υπόλοιπους παίκτες του, με τον Κρις Σίλβα, πρώην σέντερ της ΑΕΚ, να μένει εκτός δωδεκάδας και να μην ακολουθεί την αποστολή στην Ελλάδα.

Οι δύο σύλλογοι βρέθηκαν αντιμέτωποι και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν τόσο στο φιλικό με 82-77 όσο και στον ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας, με 92-90.