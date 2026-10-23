Μετά το απόλυτο των δύο νικών στις πρώτες αγωνιστικές, οι «πράσινοι» βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας και έχουν μπροστά τους τέσσερις ακόμη αναμετρήσεις. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τα παιχνίδια απέναντι στη Φράιμπουργκ και την Μπράιτον, αλλά και εκείνα με τη Νόρτζελαντ και την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Football Meets Data (FMD), ο Παναθηναϊκός συγκεντρώνει πιθανότητες 98,6% για να βρεθεί στην πρώτη 24άδα και να συνεχίσει στη διοργάνωση. Για την απευθείας πρόκριση στους «16», μέσω της πρώτης οκτάδας, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 47,9%.

Η εκτίμηση της πλατφόρμας τοποθετεί στους 11-12 βαθμούς το εύρος της βαθμολογικής συγκομιδής που συνδέεται με τον στόχο των «πράσινων».

Η αναμέτρηση της τρίτης αγωνιστικής απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, στο ΟΑΚΑ, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς μια νίκη θα ενίσχυε τη βαθμολογική θέση του Παναθηναϊκού. Στη συνέχεια, το παιχνίδι με τη Νόρτζελαντ ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικό για την προσπάθεια εξασφάλισης μιας θέσης στην πρώτη οκτάδα.

Η απευθείας πρόκριση θα επέτρεπε, παράλληλα, στο «τριφύλλι» να αποφύγει τα δύο επιπλέον παιχνίδια του ενδιάμεσου γύρου τον Φεβρουάριο του 2027, διατηρώντας πιο ελαφρύ το αγωνιστικό του πρόγραμμα.