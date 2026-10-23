Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με κεκτημένη ταχύτητα μετά την πεντάρα απέναντι στον Αστέρα AKTOR, επικρατώντας με το εμφατικό 5-1 της Καϊράτ Αλμάτι εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

Οι «Πράσινοι» δεν παρουσίασαν την ίδια επιθετική παραγωγικότητα με εκείνη που είχαν στο παιχνίδι απέναντι στους Αρκάδες, όπου κατέγραψαν ρεκόρ δεκαετίας στα αναμενόμενα γκολ (xG). Ωστόσο, ανέδειξαν μια διαφορετική πτυχή του παιχνιδιού τους, την αποτελεσματικότητα, καθώς πέτυχαν πέντε γκολ με λιγότερες και πιο δύσκολες ευκαιρίες.

Οι δύο διαδοχικές πεντάρες αποτελούν ένα σπάνιο επίτευγμα για τον Παναθηναϊκό, καθώς η τελευταία φορά που το «τριφύλλι» είχε σημειώσει τουλάχιστον πέντε γκολ σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια ήταν πριν από 25 χρόνια.

Συγκεκριμένα, στις 30 Σεπτεμβρίου 2001, οι «Πράσινοι» επικράτησαν με 5-1 του ΟΦΗ, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, στις 10 Οκτωβρίου, συνέτριψαν τη Μαρκό με 6-2 για το Κύπελλο Ελλάδας.