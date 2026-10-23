Ο Ολυμπιακός έκανε το 3/3 στη League Phase του Europa League, με το Football Meets Data να παρουσιάζει τις πιθανότητες των «ερυθρόλευκων» για την απευθείας πρόκριση στους «16».

Με γκολ του Γκονζάλες στο 77ο λεπτό, οι Πειραιώτες επικράτησαν με 1-0 της Σπάρτα Πράγας στο «Γ. Καραϊσκάκης» και έφτασαν τους εννέα βαθμούς, μετά τις νίκες απέναντι στη Γιαγκελόνια (2-1) και τη Μαρσέιγ (0-1).

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Football Meets Data, ο Ολυμπιακός έχει 99,8% πιθανότητες να συνεχίσει στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, ενώ οι πιθανότητες να τερματίσει στην πρώτη οκτάδα και να εξασφαλίσει απευθείας την πρόκριση στους «16» ανέρχονται στο 68,7%.

Όσον αφορά τη βαθμολογική συγκομιδή που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου, οι 16 βαθμοί εκτιμάται ότι αρκούν για μια θέση στην οκτάδα. Παράλληλα, οι 15 βαθμοί ενδέχεται επίσης να αποδειχθούν αρκετοί, καθώς, σύμφωνα με την ανάλυση της πλατφόρμας, στο 47% των περιπτώσεων οι ομάδες που συγκέντρωσαν αυτή τη βαθμολογία προκρίθηκαν απευθείας στη φάση των «16».

Με αυτά τα δεδομένα, ο Ολυμπιακός χρειάζεται ακόμη επτά βαθμούς στα πέντε παιχνίδια που απομένουν, προκειμένου να φτάσει τους 16. Ακόμη και με έξι βαθμούς, ωστόσο, θα διατηρεί σημαντικές πιθανότητες να βρεθεί στην πρώτη οκτάδα.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του Ολυμπιακού