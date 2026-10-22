Ο Ολυμπιακός συνέχισε την αήττητη πορεία του στη League Phase του Europa League, επικρατώντας με 1-0 της Σπάρτα Πράγας και φτάνοντας τις τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών του, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα του ήταν εκείνη που δικαιούνταν το θετικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της καθημερινής προετοιμασίας και της αξιοποίησης ολόκληρου του ρόστερ, επισημαίνοντας ότι κάθε ποδοσφαιριστής πρέπει να βρίσκεται σε ετοιμότητα, ανεξάρτητα από τον χρόνο συμμετοχής του.

Όσα δήλωσε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μετά τη νίκη

«Η δουλειά μου είναι να παίρνω από όλους τους παίκτες τον καλύτερο εαυτό τους. Δουλεύουμε καθημερινά για αυτό τον στόχο και μέχρι στιγμής φαίνεται ότι αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα μέσα στα παιχνίδια. Έχουμε πετύχει 6 νίκες που δεν είναι εύκολο όμως αυτό ανήκει στο παρελθόν, δεν πρέπει να σταματήσουμε εδώ, πρέπει να συνεχίσουμε.

Σήμερα ήταν πραγματικά μια μεγάλη μάχη κόντρα σε σκληρή ομάδα που έχει ποιοτικούς παίκτες και δεν ήταν εύκολο να κερδίσουμε. Αν βασιστούμε στις ευκαιρίες των δύο ομάδων θεωρώ ότι αξίζαμε τη νίκη παρότι ήταν αρκετά δύσκολη.

Όλοι οι παίκτες είναι έτοιμοι εκεί οφείλεται, όχι ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει, καθώς όλοι ακόμα και αυτοί που δεν αγωνίζονται είναι έτοιμοι να βοηθήσουν».

Η αναφορά στο ευρωπαϊκό σερί και η πίστωση στους παίκτες

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Ισπανός τεχνικός επανήλθε στην τρίτη διαδοχική ευρωπαϊκή επιτυχία του Ολυμπιακού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνεισφορά όλων των μελών της ομάδας.

Για τις τρεις νίκες στο Europa League: «Εχουμε πετύχει 3 νίκες στην Ευρώπη κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο. Όλοι οι παίκτες είναι χρήσιμοι, έτοιμοι και δουλεύουν καθημερινά. Είναι χρήσιμοι ακόμα αυτοί που δεν βλέπετε τόσο στον αγωνιστικό χώρο».

Για το μερίδιο ευθύνης στις επιτυχίες: «Δεν είναι ο προπονητής αυτός που νικά τα ματς. Είναι οι παίκτες».

Για την αποτελεσματικότητα στις τελικές προσπάθειες: «Το δουλεύουμε για να το βελτιώσουμε (το θέμα των τελικών). Να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να επιμένουμε έως ότου μας δοθεί ξανά η ευκαιρία».