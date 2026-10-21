Ο ΟΦΗ έχει μπροστά του μια μεγάλη πρόκληση καθώς θα αντιμετωπίσει τη Λεβερκούζεν για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο Χρήστος Κόντης θέλει από την ομάδα του να δείξει στο γήπεδο ότι δεν φοβάται τους Γερμανούς.

Οι Κρητικοί θα υποδεχθούν τη Μπάγερ την Πέμπτη (22/10) στο Παγκρήτιο Στάδιο στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase και ο προπονητής τους ζήτησε από τους παίκτες του να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και από τον κόσμο να στηρίξει την προσπάθειά τους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κόντης στη συνέντευξη Τύπου…

Για τα στοιχεία που χρειάζεται να παρουσιάσει ο ΟΦΗ απέναντι στη Λεβερκούζεν: «Πρέπει να προσέξουμε πολύ, παίζουμε με μία μεγάλη ομάδα, με πολλά προτερήματα. Να είμαστε συγκεντρωμένοι, να δουλέψουμε στο ανασταλτικό κομμάτι και να εκμεταλλευτούμε τις δικές μας ευκαιρίες στο επιθετικό κομμάτι, για να διεκδικήσουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».

Για το κατά πόσο οι προηγούμενες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις αποτελούν οδηγό για το παιχνίδι με τους Γερμανούς: «Προφανώς και ναι, άλλη μία γερμανική ομάδα, με πολλά τρεξίματα, εντάσεις, με man to man στο επιθετικό τρίτο. Θα είναι ένα παιχνίδι με τα ίδια χαρακτηριστικά με την Χόφενχαϊμ. Τα δύο προηγούμενα παιχνίδια μας δίνουν εμπειρίες, μπορούν να μας δείξουν τον δρόμο.

Στη Ρεν η συγκέντρωση μας στέρησε τους βαθμούς, δεν είμαστε εδώ απλά για να συμμετέχουμε. Να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι, να βρούμε τις δικές μας στιγμές, για να μπορέσουμε να πάρουμε κάτι θετικό».

Για όσα μπορεί να αποκομίσει η ομάδα από τις πρόσφατες ήττες: «Σε κάθε παιχνίδι που δεν κερδίζεις, κάνεις λάθη, χρησιμεύουν να πάρεις μαθήματα, τι μπορείς αν διορθώσεις, τι μπορείς να διορθώσεις. Η συγκέντρωση, η αμυντική προσήλωση είναι σημαντικά για να διεκδικείς. Όταν δεν κρατάς την άμυνα είναι δύσκολα να κυνηγάς. Να τα αφήσουμε πίσω τα τρία τελευταία παιχνίδια, αλλά να παραδειγματιστούμε, να γίνουμε σοφοί, ώστε στη συνέχεια να πετύχουμε κάτι καλύτερο, να πάρουμε έναν ή τρεις βαθμό σε αγώνες που έρχονται μπροστά μας».

Για το ενδεχόμενο διαφοροποίησης της τακτικής προσέγγισης λόγω των γκολ που έχει δεχθεί ο ΟΦΗ: «Όχι, αν είναι να αλλάζουμε συστήματα, επειδή δεχόμαστε γκολ, δεν συνιστά ποδοσφαιρική ιδέα ενός προπονητή. Έχει να κάνει με την συγκέντρωση, τα γκολ που δεχόμαστε έχουν να κάνουν με λάθη, το ξέρουν και οι παίκτες.

Το να λειτουργείς με ισορροπία είναι το πιο σημαντικό, ξέρουμε να αμυνόμαστε καλά όταν θέλουμε, ένα σύστημα το εξελίσσεις ή το βελτιώσεις, δεν φταίει το σύστημα για τα γκολ που δεχθήκαμε. Με την ΑΕΚ δεχθήκαμε τρία γκολ από στατικές φάσεις, με τη Ρεν χάσαμε συγκέντρωση, όπως και με την Καλαμάτα, λόγω λάθος εκτίμησης. Δεν έχει να κάνει με το σύστημα».

Για τα χαρακτηριστικά της Λεβερκούζεν και τον τρόπο με τον οποίο θα επιχειρήσει να την αντιμετωπίσει: «Όπως πάντα, ο τρόπος είναι ο ίδιος. Θα παίξουμε το δικό μας παιχνίδι, όπου μας επιτρέψει ο αντίπαλος. Είναι μία ομάδα καλή στο επιθετικό κομμάτι, της αρέσει να δημιουργεί προϋποθέσεις σε αργό και γρήγορο τέμπο.

Έχει παίκτες με ταχύτητα από τα πλάγια, παίζει το 4-2-3-1 που δημιουργεί ισορροπία και αμυντικά, αλλά αφήνει και κενά, διότι πιέζει ψηλά έντονα. Θέλουμε και αύριο γεμάτο γήπεδο, ο κόσμος είναι η φωνή της ομάδας, θα σου δώσει ένταση, θέλουμε την θετική αύρα του. Προσπαθούμε να τους κάνουμε περήφανους, να ζήσουμε μία ωραία ευρωπαϊκή βραδιά. Στο τέλος, αν είμαστε καλά, να έχουμε και εμείς και αυτοί ένα καλό αποτέλεσμα».

Για τις πιθανότητες του ΟΦΗ να βρεθεί στην πρώτη 24άδα και τον στόχο της βαθμολογικής συγκομιδής: «Δεν θα αλλάξω κάτι από αυτά που έχω πει, πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, να διεκδικούμε πράγματα. Πέρα από την Χόφενχαϊμ, με τη Ρεν ήμασταν κοντά στη νίκη ή τον βαθμό. Η ομάδα δείχνει ότι μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο, η ομάδα εξελίσσεται μέσα από αυτό το παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τους 6-7 βαθμούς που μπορούν να μας πάνε στην επόμενη φάση και θα τους διεκδικήσουμε έως το τέλος».

Για το αν υπάρχουν παιχνίδια που έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη μάχη της πρόκρισης και τη σημασία κάθε βαθμού: «Είχες κυκλώσει την Χόφενχαϊμ ή τη Ρεν; Όχι, εμείς σαν ομάδα τις πρώτες αγωνιστικές έχουμε ήδη τρεις βαθμούς και ηττηθήκαμε στο τέλος από τη Ρεν, ένα ματς με την Λεβερκούζεν πρέπει να το διεκδικήσεις.

Δεν έχουμε κάτι να χάσουμε, μία νίκη ή ισοπαλία θα είναι κάτι μεγάλο για την ομάδα. Το κίνητρο είναι μεγάλο, δεν χρειάζεται να πω κάτι εγώ. Ξέρω ότι είναι διαφορετικό να παίζεις με την Καλαμάτα και διαφορετικό με την Λεβερκούζεν. Όλα τα ματς πρέπει να τα βλέπεις το ίδιο, εμείς θέλουμε να βάλουμε δυσκολίες στην Λεβερκούζεν και αν είναι καλύτεροι θα μας κερδίσουν στο γήπεδο».

Για τη συγκέντρωση της ομάδας και τις αλλαγές μετά τη διακοπή: «Η συγκέντρωση δεν δουλεύεται, το λες το αναφέρεις και πρέπει να το κάνει ο άλλος, να καταλάβει ότι πρέπει να είναι συγκεντρωμένος. Πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά ότι είναι κάτι που στο υψηλό επίπεδο χρειάζεται, είναι τέτοια η ποιότητα των αντιπάλων. Όταν το έχεις, είναι ένα άλλο παιχνίδι που πρέπει να το δείξουμε στα 95 λεπτά. Δεν έχει αλλάξει κάτι, είχαμε ένα καλό σερί με παιχνίδια που δεν δεχόμασταν γκολ.

Θεωρώ ότι δεν μπορείς να αλλάζεις πολλά πράγματα στους αμυντικούς. Πολλές φορές μιλάς με τα μάτια με τους συμπαίκτες του, έχω αναγκαστεί να κάνω κάποιες αλλαγές και χάνεται η χημεία. Θα επανέλθει αυτό, είμαι χαρούμενος με τους παίκτες που έχω. Πρέπει να είμαστε εκεί στο 100% και θεωρώ ότι θα έρθουν τα αποτελέσματα που θα μας δώσουν την αυτοπεποίθηση που είχαμε και πριν».

Για το αν η ομάδα αισθάνεται πίεση ενόψει της αναμέτρησης: «Αυτό που λέω στους αμυντικούς είναι όταν μιλάς περισσότερο και καθοδηγείς είναι πιο εύκολο να λειτουργήσεις και στο κομμάτι της συγκέντρωσης. Δεν έχουμε πίεση, δεν έχουμε κάτι να χάσουμε. Να κάνουμε δική μας την βραδιά, να την αγκαλιάσουμε και ό,τι βγει».

Για την ενόχλησή του σχετικά με τα γκολ που δέχεται η ομάδα, ακόμη και όταν δεν απειλείται ιδιαίτερα: «Προφανώς, μπορεί να μην αφήνουμε στον αντίπαλο να κάνεις φάσεις, φαινόμαστε ασφαλείς, κάνουμε μία χαζή φάση και μας χαλάει την αυτοπεποίθηση. Μία κακή εκτίμηση μπορεί να στοιχίσει.

Είναι η πίεση του αμυντικού, όλοι βλέπουμε τον τερματοφύλακα και τον αμυντικό που κάνουν ένα λάθος. Οι αμυντικοί θα πρέπει να πληρώνονται και περισσότερο. Αυτές οι στιγμές είναι σημαντικές, παίζουμε για το ένα δευτερόλεπτο που πρέπει να πάρουμε καλή απόφαση. Να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, πνευματικά, ψυχικά για να δώσουμε λιγότερες ευκαιρίες στον αντίπαλο να πετύχει γκολ».