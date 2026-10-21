Μήνυμα στήριξης στον Κβίτσα Κβαρατσχέλια, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στον αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Μπαρτσελόνα, έστειλε μέσω των social media ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
Ο Γεωργιανός εξτρέμ δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει όσο θα ήθελε τη νίκη με 4-2 επί των «μπλαουγκράνα» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά, με τις εξετάσεις να δείχνουν ρήξη χιαστού.
Αυτό σημαίνει πως η φετινή σεζόν έλαβε ήδη τέλος για τον Κβαρατσχέλια, στον οποίο ο Ρονάλντο θέλησε να εκφράσει τη στήριξή του και το έκανε με το μήνυμα που του έστειλε μέσω των social media.
«Οι πιο δύσκολες μάχες στο ποδόσφαιρο είναι συνήθως αυτές που δεν βλέπει κανείς. Ξέρω αυτό το συναίσθημα, Κβάρα. Αλλά μην ξεχάσεις αυτό που σε έφερε ως εδώ και μην αφήσεις μια δύσκολη στιγμή να σε κάνει να αμφισβητήσεις το πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις. Κράτα τη φλόγα ζωντανή. Τα καλύτερα είναι μπροστά σου», έγραψε ο Πορτογάλος για τον Γεωργιανό άσο της Παρί Σεν Ζερμέν.
❤️🩹🫂 Cristiano Ronaldo with a beautiful message to Kvaratskhelia. “The hardest battles in football are often ones nobody sees”. “I know that feeling, Kvara. But never forget what brought you this far, and don’t let a difficult moment make you doubt how far you can go. Keep that fire on. Your best is still to come”. Cristiano is Kvara’s idol since he was a kid. ✨— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2026