Ο Ολυμπιακός δεν θα πρέπει να είναι ευχαριστημένος με τις πέντε συνεχόμενες νίκες αλλά να πάρει την έκτη κόντρα στη Σπάρτα Πράγας, την Πέμπτη (22/10) στο Καραϊσκάκη, τόνισε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πέντε συνεχόμενες νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη με τον Ισπανό προπονητή στον πάγκο και είναι έτοιμοι να υποδεχθούν τους Τσέχους, με στόχο το 3/3 στη League Phase του Europa League.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αλγουαθίλ στη συνέντευξη Τύπου…

Για το αν θα αλλάξει προσέγγιση επειδή τα γκολ είναι σημαντικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια: «Πρώτος στόχος είναι να κερδίσουμε, μέγιστο σεβασμό αξίζει ο αντίπαλός μας. Είναι σημαντικό να σκοράρουμε, το ξέρουμε και το θέλουμε. Όμως στόχος είναι να κερδίσουμε, αν το κάνουμε με πολλά γκολ καλύτερα. Θα παίξουμε σαν να είναι τελικός».

Για τον Μπέιλι και για το τι θέλει να πει στον κόσμο: «Για τον Μπέιλι δεν μπορώ να πω πολλά. Γνωρίζουμε τι έχει συμβεί με τον τραυματισμό του. Έως σήμερα προπονείται με την ομάδα, αλλά δεν θέλουμε να βιαστούμε. Δεν θέλουμε να πάρουμε μια βιαστική απόφαση. Περιμένουμε και τη σημερινή προπόνηση και τις οδηγίες των γιατρών. Στον κόσμο δεν μπορώ να υποσχεθώ κάτι για το αποτέλεσμα, αλλά πως όποιος φοράει το σήμα του Ολυμπιακού υπερασπίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σήμα αυτό

Για τα στοιχεία που θα φέρουν τη νίκη επί της Σπάρτα: «Ο Ολυμπιακός πρέπει να εμφανίσει το καλύτερο δυνατό επίπεδο. Είναι μια καλή ομάδα με πολλά δυνατά στοιχεία η αντίπαλός μας, η δύναμή τους, η ποιότητά τους. Είναι αποτελεσματικοί. Τους αρέσει να οργανώνουν από πίσω, είναι μια ομάδα που παίζει έξυπνα και έχει ποιότητα, δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος».

Για το αν θα χρησιμοποιήσει μαζί τους Έσε, Φρόιλερ, Πουέρτα: «Το καλό είναι ότι και οι τρεις είναι σε καλή στιγμή, όλα είναι πιθανά. Όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεσή μας και αυτό είναι καλό. Έχουμε και την επιστροφή του Σα από τον τραυματισμό του. Δεν έχουμε στη διάθεσή μας Φορτούνη και Μπέιλι όμως όλοι οι παίκτες που έχουμε στη διάθεσή μας έχουν δείξει ότι μπορούν να βοηθήσουν».

Για την κατάσταση της ομάδας και πόσο απέχει από τον Ολυμπιακό που έχει στο μυαλό του: «Σίγουρα είμαι ευχαριστημένος από πράγματα που έχω δει, από πράγματα που δουλεύουμε στην προπόνηση. Μια ομάδα έχει πάντα πράγματα να διορθώσει και να προσθέσει. Θέλουμε να παίρνουμε χρόνο, γιατί δημιουργούμε και καλό κλίμα. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε ευχαριστημένοι με τις πέντε νίκες, θέλουμε και την έκτη, έτσι λειτουργούν οι μεγάλες ομάδες.

Δεν μένουν σε μια επιτυχία του παρελθόντος, αλλά πάνε στα επόμενα. Στην ομάδα αυτή οι απαιτήσεις είναι υψηλές και πρέπει να κερδίζει όλα τα παιχνίδια, ήθελα να βλέπω συγκέντρωση από τους ποδοσφαιριστές σε όλη τη διάρκεια των αγώνων και από αυτό είμαι ικανοποιημένος».

Για τη μάχη της Ελλάδας για τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA: «Αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι να νικήσουμε, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό. Σίγουρα από την ημέρα που ανέλαβα ξέρω ότι υποχρέωσή μας είναι να νικάμε. Αύριο έχουμε άλλο ένα παιχνίδι που πρέπει να κερδίσουμε».