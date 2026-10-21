Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ μίλησε εκ μέρους των παικτών του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου για το ματς της Πέμπτης (22/10) με τη Σπάρτα Πράγας στο Καραϊσκάκη και αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν τους Τσέχους για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League με στόχο την τρίτη νίκη ώστε να κάνουν καθοριστικό βήμα για την απευθείας πρόκριση στους «16» και ο Ουκρανός φορ, ο οποίος αναμένεται να πάρει θέση βασικού, είπε τα εξής…

Για το τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να νικήσει: «Δύσκολη ομάδα η Σπάρτα. Τους σεβόμαστε πολύ. Έχει δυνατούς, ψηλούς, ποιοτικούς παίκτες με πολύ καλή άμυνα. Να έχουμε ένα παιχνίδι, με ψυχή, υπομονή, πείνα, να τα δώσουμε όλα για να τους αντιμετωπίσουμε και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για τα γκολ ως αλλαγή κόντρα σε Γιαγκελόνια, Μπόντο και αν είναι έτοιμος να σκοράρει και ως βασικός: «Πιστεύω το πιο σημαντικό είναι η νίκη για την ομάδα. Να πάρουμε τρίτο σερί ματς θα είναι καταπληκτικό για τον σύλλογο. Είμαι φορ και φυσικά θέλω να σκοράρω. Θα είναι φανταστικό για μένα. Θέλω να πιέσω, να τρέξω, να κρατήσω μπάλα, να κάνω ποιοτική δουλειά κι αν συμβεί αυτό, είμαι σίγουρος ότι τα γκολ θα έρθουν σύντομα».

Για το γεγονός ότι μέχρι πριν λίγους μήνες ήταν εκτός: «Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ήμουν εκτός ρόστερ, όχι λόγω της ποιότητάς μου. Πρέπει να είσαι ειλικρινής πρώτα με τον εαυτό σου. Να προπονείσαι σκληρά, να δίνεις την καρδιά σου. Το ποδόσφαιρο αλλάζει γρήγορα, κάθε τρεις μέρες, κάθε εβδομάδα. Το τεχνικό τιμ μ’ εμπιστεύεται, μου δίνει την ευκαιρία και κάνω ό,τι μπορώ για ν’ ανταποδώσω».

Για τις συνεχόμενες νίκες: «Όταν παίζεις στον Ολυμπιακό, δεν χρειάζεται να βρίσκεις κίνητρο, γιατί πρέπει να νικάς συνέχεια. Είμαστε έτοιμοι για το επόμενο ματς. Δεν είναι τυχαίο που έχουμε πάρει τα τελευταία παιχνίδια. Το νέο τεχνικό τιμ κάνει πολύ καλή δουλειά, τις τελευταίες εβδομάδες βελτιώσαμε πολλά πράγματα».