Οι καταιγιστικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ με τις συλλήψεις του Βαγγέλη Λιόλιου και διαιτητών, προκάλεσαν την αντίδραση και του Εργκίν Αταμάν που έκανε ανάρτηση στα social media.

Στον κόσμο του ελληνικού μπάσκετ έχει προκληθεί… σεισμός μετά τα όσα έγιναν τις τελευταίες ώρες και ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, από τον οποίο αποχώρησε το περασμένο καλοκαίρι, παρακολουθεί τα όσα γίνονται.

Ο Αταμάν, ο οποίος πολλές φορές στην τριετία του στον Παναθηναϊκό είχε εκφράσει παράπονα για τη διαιτησία, έκανε δύο αναρτήσεις στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με δημοσιεύματα που αναφέρονται στις συλλήψεις που έγιναν αλλά και στις 820.000 ευρώ που βρέθηκαν σε σπίτι διαιτητή.