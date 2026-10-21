Οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ είναι ραγδαίες μετά τις συλλήψεις του Βαγγέλη Λιόλιου και άλλων τεσσάρων ατόμων, με την ΕΟΚ να αντιδρά με έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο πρόεδρος της ελληνικής ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης συνελήφθη μετά από έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα με αφορμή καταγγελίες για τέλεση αξιόποινων πράξεων, με έξι άτομα να φέρονται να διώκονται κατά περίπτωση για δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου

Η υπόθεση αφορά στημένους αγώνες της πρώτης κατηγορίας αλλά και χαμηλότερων τουλάχιστον την τελευταία πενταετία και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ συνεδρίασε εκτάκτως την Τετάρτη (21/10), με τη σχετική ανακοίνωση της ομοσπονδίας να αναφέρει τα εξής…

««Το Δ.Σ. της ΕΟΚ συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 21/10/26, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση των μελών του για τη νομική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά το χώρο του μπάσκετ.

Η υπόθεση θα παρακολουθείται αδιάκοπα, μέσω των επίσημων ανακοινώσεων και διαδικασιών».