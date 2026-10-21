Είχε αναλάβει ο Μπαλτάκος

Ραγδαίες εξελίξεις στο μπάσκετ με τη σύλληψη του Λιόλιου και διαιτητών. Το πού θα οδηγήσει αυτή η ιστορία, ποια θα είναι η κατάληξη και πώς θα αλλάξει το τοπίο στο ελληνικό μπάσκετ, θα το δείξουν τα γεγονότα προσεχώς. Στον Παναθηναϊκό πάντως είναι απολύτως ικανοποιημένοι με το πώς εξελίσσεται το σκηνικό καθώς για αυτό το θέμα είχε επιστρέψει ο Τάκης Μπαλτάκος. Όταν είχε ανακοινωθεί η συνεργασία του με την ΚΑΕ, είχε γίνει σαφές πως ο στόχος του ήταν ένας και μόνο. Οι εξελίξεις που υπήρξαν με τις συλλήψεις δείχνουν ότι ο πολύπειρος νομικός… κάνει δουλίτσα και θα συνεχίσει με στόχο να φέρει το αποτέλεσμα που έχει ζητήσει ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος αισθάνεται δικαιωμένος από την τροπή που παίρνουν τα πράγματα.

Θετικοί για ανταλλαγή

Εκτός ομάδας παραμένει ο Ντόρσεϊ, με τον Ολυμπιακό να μην έχει ανακοινώσει ακόμη την απόφασή του. Οι πιθανότητες ολικής ανατροπής και ανανέωσης, τελικά, του συμβολαίου του είναι μηδαμινές, οπότε στον Πειραιά σκέφτονται όλα τα ενδεχόμενα. Και ένα εξ αυτών είναι να γίνει ανταλλαγή με κάποια ομάδα. Ο Ντόρσεϊ ξέρει για το ενδιαφέρον που υπάρχει για την απόκτησή του και από το να τον χάσουν ελεύθερο στο τέλος της σεζόν, οι ερυθρόλευκοι δεν θα ήταν αρνητικοί στο να τον χάσουν τώρα παίρνοντας έναν παίκτη που θα καλύψει τις δικές τους ανάγκες. Δεν είναι και το πιο πιθανό σενάριο, στο κάτω-κάτω οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν ως ελεύθερο τον διεθνή γκαρντ στο τέλος της σεζόν, παίζει όμως ως σενάριο.

Πανέτοιμος ο ΠΑΟΚ

Το θέμα Ντόρσεϊ, φυσικά, το παρακολουθεί με τεράστιο ενδιαφέρον ο ΠΑΟΚ και είναι έτοιμος για όλα. Είναι δηλαδή διατεθειμένος να κινηθεί άμεσα, αν χρειαστεί, για την απόκτησή του. Ο δικέφαλος του βορρά έχει κάνει την καλύτερη πρόταση στον διεθνή γκαρντ, προσφέροντάς του ετήσιες απολαβές που θα φτάνουν στα 4 εκατ. ευρώ. Και προσφέρει συμβόλαιο για 3 ή 4 χρόνια, άρα μιλάμε για 12 ή 16 εκατ. ευρώ. Λεφτά που δεν πρόκειται να βρει σε άλλη ομάδα ο Ντόρσεϊ. Στον ΠΑΟΚ, επομένως, πιστεύουν ότι είναι το φαβορί για την απόκτησή του στο τέλος της σεζόν αλλά αν οι εξελίξεις τούς αναγκάσουν να κάνουν κίνηση άμεσα για την απόκτησή του, θα την κάνουν. Και το ποσό που θα προσφέρουν στον Ολυμπιακό θα είναι αυτό που έδωσαν και στον Παναθηναϊκό για τον Όσμαν: 2 εκατ. ευρώ. Ενδεχομένως και κάποιον παίκτη μαζί.

Πωλείται ο Πελίστρι

Ο Παναθηναϊκός δεν θα επιδιώξει μόνο να αποκτήσει παίκτες τον Ιανουάριο αλλά και να παραχωρήσει. Και ένας από τους παίκτες που είναι για να φεύγει, είναι ο Πελίστρι. Ο Ουρουγουανός εξτρέμ έχει αρκετά θετικά στοιχεία, έχει όμως και αρνητικά και ο Νίστρουπ έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να βασιστεί πάνω του, οπότε ο Κοτσόλης έχει ήδη ενημερώσει τον μάνατζερ του παίκτη για το πώς έχουν τα πράγματα και περιμένει προτάσεις ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου. Αν πρόκειται για απευθείας πώληση, θα είναι ό,τι καλύτερο για τους πράσινους. Ακόμη και για δανεισμό με οψιόν αγοράς του, όμως, δεν θα έχουν πρόβλημα. Το θέμα είναι να αδειάσει μια θέση στο ρόστερ για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να κινηθεί για την απόκτηση άλλου εξτρέμ.

«Θησαυρός» ο Κωστούλας

Στην Αγγλία έχουν τρελαθεί με τον Κωστούλα και στον Ολυμπιακό τρίβουν τα χέρια τους. Όχι μόνο επειδή χαίρονται με την εξέλιξη που έχει ένα δικό τους παιδί, αλλά και επειδή θα μπει ένα πολύ καλό ποσό στο ταμείο της ΠΑΕ, όταν έρθει η ώρα της πώλησής του από τη Μπράιτον. Και μπορεί να έρθει πιο γρήγορα από ό,τι θα περίμενε κανείς, μπορεί να έρθει το προσεχές καλοκαίρι. Ο Κωστούλας δεν άργησε να προσαρμοστεί στην Premier League την περσινή σεζόν και φέτος δείχνει έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα, να πάρει μεταγραφή σε μία από τις μεγάλες ομάδες του καλύτερου και πιο πλούσιου πρωταθλήματος του κόσμου. Τα ποσά που αναφέρουν τα αγγλικά ΜΜΕ τις τελευταίες μέρες είναι εξωφρενικά για Έλληνα παίκτη και στον Ολυμπιακό έχουν κάθε λόγο να χαμογελάνε καθώς έχουν ποσοστό μεταπώλησης 20%. Θα μπουν δηλαδή πολλά εκατ. ευρώ στο ταμείο τους.