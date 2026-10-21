Με νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επανήλθε στις εξελίξεις που αφορούν το ελληνικό μπάσκετ, διατυπώνοντας δύο ερωτήματα σχετικά με διαιτητές, στον απόηχο των συλλήψεων που πραγματοποιήθηκαν.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός επέλεξε να τοποθετηθεί μέσω Instagram story, εστιάζοντας σε δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις που, όπως ανέφερε, του έχουν προκαλέσει απορίες.

Το πρώτο ερώτημά του αφορούσε Έλληνα διαιτητή που έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση και είχε συμμετάσχει σε τελικούς των προηγούμενων ετών, με τη διαιτησία του να έχει προκαλέσει έντονες διαμαρτυρίες από μία εκ των δύο ομάδων.

Το δεύτερο σχετιζόταν με την αναφορά στον εντοπισμό 820.000 ευρώ σε μετρητά στην επαρχιακή κατοικία διαιτητή, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να εκφράζει απορίες για την προέλευση ενός τόσο μεγάλου χρηματικού ποσού.

Αναλυτικά όσα ανέφερε: «Εγώ έχω δυο απορίες. Ποιος Έλληνας διαιτητές που αποσύρθηκε βρισκόταν στους τελικούς των τελευταίων ετών για τον οποίο υπήρχαν πολύ μεγάλα παράπονα από τη μια από τις δυο ομάδες. Και το άλλο ερώτημα, σε ποιανού διαιτητή το σπίτι βρέθηκαν 820.000 ευρώ. Γιατί για να είσαι διαιτητής και να έχεις τέτοια χρήματα και σε μετρητά κιόλας, δεν μπορώ να καταλάβω πόσες ζωές πρέπει να εργάζεσαι ή που βρήκε τόσα μετρητά».