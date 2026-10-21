Με αιχμηρές αναρτήσεις στα social media τοποθετήθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τις τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ και τη σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου, στέλνοντας μηνύματα προς συγκεκριμένους αποδέκτες.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός επέλεξε τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για να σχολιάσει όσα έχουν προκύψει, δημοσιεύοντας διαδοχικά stories με έντονο ύφος.

Στην πρώτη του τοποθέτηση, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε: «Θέλατε και πόλεμο μαζί μου. Νομίζατε ότι θα κερδίσετε. Δεν ρωτάγατε; Μια ήττα και αυτή αν θέλω τώρα 14:00 την ανατρέπω, αλλά ασε την να κάθεται εκεί που είναι. Τα φιλάκια μου σε όλους σας. Καπνίζεις, δεν θυμάμαι αν καπνίζεις. Δεν νομίζω να καπνίζεις, οπότε όλα καλά».

Στη συνέχεια, επανήλθε με νέα ανάρτηση, ζητώντας να υπάρξουν δημόσιες τοποθετήσεις από όσους, όπως υποστήριξε, έχουν αμφισβητήσει στο παρελθόν τις επιτυχίες του Παναθηναϊκού.

Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Περιμένω να δω την τοποθέτηση των ανθρώπων που τόσα χρόνια, χωρίς να έχει κατηγορηθεί ποτέ κανένας, χωρίς να έχει καταδικαστεί ποτέ κανένας από τις αρχές, λασπολογούν και μειώνουν τις νίκες μας, τα πρωταθλήματά μας, να φεύγουν εν μέσω αγώνων και πρωταθλημάτων, με τι τρόπο θα καταδικάσουν αυτά που βγήκαν σήμερα και βγαίνουν ακόμα…».

Με τις συγκεκριμένες αναρτήσεις, ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» συνέδεσε τις τρέχουσες εξελίξεις με την αντιπαράθεση που υπάρχει εδώ και χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ, εκφράζοντας την αντίδρασή του και αναμένοντας, όπως σημείωσε, τις τοποθετήσεις των υπόλοιπων εμπλεκομένων.