Μια εντυπωσιακή «πράσινη» εξέδρα ετοιμάζεται να στηθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, καθώς ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε τη διάθεση ολόκληρου του γηπέδου στους φιλάθλους του για την αναμέτρηση με τον Βόλο στις 25 Οκτωβρίου.

Η κινητοποίηση των φίλων του Παναθηναϊκού ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Βόλο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, με τη ζήτηση των εισιτηρίων να ξεπερνά κάθε αρχική προσδοκία.

Η ανταπόκριση του κόσμου οδήγησε το «Τριφύλλι» στην υποβολή αιτήματος προς την ΠΑΕ Βόλος , προκειμένου να διατεθεί στους οπαδούς του το σύνολο των θέσεων του Πανθεσσαλικού. Το αίτημα έγινε αποδεκτό και έτσι οι φίλοι των «πράσινων» θα έχουν στη διάθεσή τους ολόκληρο το στάδιο, χωρητικότητας 20.800 θεατών.

Ενδεικτικό του ενθουσιασμού είναι το γεγονός ότι τα πρώτα 9.000 εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από 24 ώρες, με τη διαδικασία διάθεσης να συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Για να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση, προβλέπεται να ανοίξουν σταδιακά το άνω διάζωμα των VIP, που διαθέτει 4.000 θέσεις, και στη συνέχεια το νότιο πέταλο, χωρητικότητας 5.000 θεατών.

Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 1.500 υποστηρικτές του Παναθηναϊκού έχουν ήδη εξασφαλίσει εισιτήρια ακόμη και στις θύρες που αρχικά προορίζονταν για τους φιλάθλους των γηπεδούχων.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται και στην πιθανότητα να σημειωθεί νέο ρεκόρ παρουσίας των «πράσινων» στον Βόλο. Το προηγούμενο είχε καταγραφεί τον Οκτώβριο του 2022, όταν περίπου 15.000 φίλοι του Παναθηναϊκού είχαν βρεθεί στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας για να στηρίξουν την ομάδα τους.

Με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, η αναμέτρηση της 25ης Οκτωβρίου αναμένεται να διεξαχθεί σε μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα, με το Πανθεσσαλικό να αποκτά έντονο «πράσινο» χρώμα.