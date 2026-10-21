Έξι εντάλματα σύλληψης που αφορούν «στημένους» αγώνες μπάσκετ εκδόθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, από τη δικαιοσύνη.

Πληροφορίες αναφέρουν πως τα εντάλματα αφορούν γνωστά πρόσωπα του μπάσκετ, μεταξύ αυτών και ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος.

Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες, μία μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) για την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και ο Βαγγέλης Λιόλιος.

Τα εντάλματα, εκτός από τον πρόεδρο της ΕΟΚ, αφορούν συνεργάτη του προέδρου της Ομοσπονδίας και τέσσερις διαιτητές.

Θυμίζουμε ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος ηγείται του ελληνικού μπάσκετ από τον Σεπτέμβριο του 2021.