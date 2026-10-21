Ο Κώστας Τσιμίκας είχε καθοριστική συμβολή στη νίκη της Λίβερπουλ επί της Βιγιαρεάλ με 4-3, μοιράζοντας μία ασίστ και καταγράφοντας εξαιρετικές επιδόσεις τόσο δημιουργικά όσο και αμυντικά.

Η Λίβερπουλ χρειάστηκε να πραγματοποιήσει μια μεγάλη ανατροπή στο «Άνφιλντ», καθώς βρέθηκε να χάνει με δύο γκολ από τη Βιγιαρεάλ πριν συμπληρωθεί το πρώτο ημίωρο. Οι «κόκκινοι», ωστόσο, κατάφεραν να αντιστρέψουν την κατάσταση, να επικρατήσουν με 4-3 και να διατηρήσουν το απόλυτο των νικών στη League Phase του Champions League.

Από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν ήταν ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90λεπτο και είχε ουσιαστική παρουσία και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Δημιουργικός και δραστήριος από την αριστερή πλευρά

Ο Έλληνας διεθνής έβαλε την υπογραφή του στο δεύτερο γκολ της Λίβερπουλ, εκτελώντας το κόρνερ από το οποίο ο Αλέξις Μακ Άλιστερ σκόραρε με κεφαλιά.

Η συγκεκριμένη ασίστ, πάντως, ήταν μόνο ένα μέρος της συνολικής επιθετικής του προσφοράς. Ο Τσιμίκας ολοκλήρωσε το παιχνίδι με τέσσερις πάσες-κλειδιά, αποτελώντας σταθερή πηγή δημιουργίας από την αριστερή πτέρυγα.

Είχε συνολικά 88 επαφές με την μπάλα, ενώ μέτρησε 41 εύστοχες πάσες σε 49 προσπάθειες, ποσοστό επιτυχίας 84%.

Από αυτές, οι 28 στις 35 ήταν επιτυχημένες στο αντίπαλο μισό, στοιχείο που φανερώνει τη συμμετοχή του στην ανάπτυξη και την προσπάθεια των «κόκκινων» να διατηρήσουν την πίεση ψηλά στο γήπεδο.

Παράλληλα, ολοκλήρωσε δύο από τις τρεις ντρίμπλες που επιχείρησε, προσφέροντας επιπλέον λύσεις στην προώθηση της μπάλας.

Αποτελεσματικός και στα αμυντικά του καθήκοντα

Εξίσου σημαντική ήταν η συνεισφορά του Τσιμίκα στο ανασταλτικό κομμάτι, ιδιαίτερα σε μια αναμέτρηση με υψηλή ένταση, διαρκείς εναλλαγές κατοχής και συνολικά επτά γκολ.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ κατέγραψε δέκα ανακτήσεις μπάλας, βοηθώντας τη Λίβερπουλ να ανακτά την κατοχή και να συνεχίζει την επιθετική της προσπάθεια.

Παράλληλα, είχε απόλυτη αποτελεσματικότητα στα τάκλιν, με τρία επιτυχημένα σε ισάριθμες προσπάθειες, ενώ πρόσθεσε δύο κλεψίματα.

Στις μονομαχίες εδάφους επικράτησε σε επτά από τις έντεκα που έδωσε, καταγράφοντας ποσοστό επιτυχίας περίπου 64%.

Οι συγκεκριμένες επιδόσεις αποτυπώνουν την ολοκληρωμένη παρουσία του, καθώς συνδύασε τις επιθετικές του πρωτοβουλίες με σημαντική δουλειά στην άμυνα, παρά τα τρία γκολ που δέχθηκε η ομάδα του.

Η τρίτη ασίστ και η συζήτηση για τη θέση του βασικού

Με την τελική πάσα στον Μακ Άλιστερ, ο Τσιμίκας έφτασε πλέον τις τρεις ασίστ, ενισχύοντας την παρουσία του με ακόμη μία ουσιαστική εμφάνιση.

Η απόδοσή του δεν πέρασε απαρατήρητη από τους φίλους της Λίβερπουλ. Μάλιστα, ο λογαριασμός «Reds Forever» εξέφρασε την άποψη πως ο Άντονι Ιραόλα θα πρέπει να εμπιστευτεί τον Έλληνα αμυντικό ως βασικό, αντί του Μίλος Κέρκεζ.

Ασφαλώς, μία εμφάνιση δεν αρκεί για να καθορίσει οριστικά την ιεραρχία στην αριστερή πλευρά της άμυνας. Ωστόσο, η παρουσία του Τσιμίκα απέναντι στη Βιγιαρεάλ προσφέρει ισχυρά επιχειρήματα υπέρ του.