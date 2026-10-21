Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν αγωνίστηκε στη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της ΑΕΚ με 5-1, ωστόσο μετά το παιχνίδι φωτογραφήθηκε με τη φανέλα του Ντομαγκόι Βίντα, με τη σύζυγο του Κροάτη να δημοσιεύει το στιγμιότυπο στα social media.

Η ΑΕΚ πέρασε μια ιδιαίτερα δύσκολη βραδιά στο «Έτιχαντ», γνωρίζοντας βαριά ήττα με 5-1 από τη Μάντσεστερ Σίτι. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό των Άγγλων, οι οποίοι κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο και επιβεβαίωσαν την ποιοτική τους ανωτερότητα.

Πάντως, ένα από τα πρόσωπα που συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον ήταν ο Έρλινγκ Χάαλαντ, παρά το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου στην αναμέτρηση.

Ο Νορβηγός επιθετικός παρέμεινε στον πάγκο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, με τον Έντσο Μαρέσκα να εξηγεί πως η απόφαση συνδέθηκε με τη δυνατότητα να πάρουν ανάσες ορισμένοι ποδοσφαιριστές.

Μάλιστα, ερωτηθείς για το αν ο Χάαλαντ θα είναι διαθέσιμος απέναντι στην Άστον Βίλα το Σάββατο (24/10, 14:30), ο Ιταλός τεχνικός εμφανίστηκε καθησυχαστικός.

«Είναι εντάξει για να ξεκινήσει το Σάββατο. Είχαμε πέντε ή έξι παίκτες στον πάγκο που ήταν έτοιμοι να μπουν στον αγωνιστικό χώρο, αλλά ταυτόχρονα ξεκουράστηκαν, κάτι που είναι καλό! Και ναι, είμαι χαρούμενος γι’ αυτό!», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρότι δεν πάτησε χορτάρι, ο Χάαλαντ είχε μια ξεχωριστή στιγμή μετά το παιχνίδι, καθώς πόζαρε κρατώντας τη φανέλα της ΑΕΚ με το όνομα του Ντομαγκόι Βίντα, το οποίο μάλιστα έδειξε στον φωτογραφικό φακό.

Τη φωτογραφία μοιράστηκε στα social media η σύζυγος του Κροάτη αμυντικού, Ιβάνα Βίντα, συνοδεύοντάς τη με τη χιουμοριστική λεζάντα: «Ο γιος φοράει τη φανέλα του μπαμπά».

Το σχόλιό της παρέπεμπε στην ομοιότητα που παρουσίαζαν παλαιότερα οι δύο ποδοσφαιριστές, όταν ο Νορβηγός διατηρούσε τη χαρακτηριστική μακριά ξανθιά κοτσίδα, όπως και ο στόπερ της Ένωσης.