Ισχυρό πλήγμα για την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον Κβίτσα Κβαρατσχέλια, ο οποίος υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου.

Η μεγάλη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Μπαρτσελόνα με 4-2 για την τρίτη αγωνιστική του Champions League επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Γεωργιανού εξτρέμ.

Ο 25χρονος άσος των πρωταθλητών Ευρώπης αποχώρησε λίγο πριν από τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα στο «Παρκ ντε Πρενς», εμφανώς καταπονημένος και κρατώντας το γόνατό του. Το ιατρικό επιτελείο έσπευσε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, με τις αρχικές εκτιμήσεις να προκαλούν έντονη ανησυχία.

Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν το πρωί της Τετάρτης (21/10), όταν η Παρί ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Κβαρατσχέλια έχει υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Παράλληλα, οι Παριζιάνοι ενημέρωσαν πως οι Ουσμάν Ντεμπελέ και Μαρκίνιος αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα τραυματισμών και θα παραμείνουν εκτός δράσης για τις επόμενες εβδομάδες, ακολουθώντας θεραπευτική αγωγή.

Όλα δείχνουν πως η σεζόν 2026-27 ολοκληρώνεται πρόωρα για τον Κβαρατσχέλια, ο οποίος πρόλαβε να καταγράψει 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό δύο γκολ και μία ασίστ.