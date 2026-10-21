Η τρίτη διαδοχική ήττα της Πόρτο στη League Phase του Champions League, αυτή τη φορά από την Αϊντχόφεν (0-1), προκάλεσε την έντονη αντίδραση των οπαδών της, με την κατάσταση να ξεφεύγει μετά το τέλος της αναμέτρησης στο «Ντραγκάο».

Βαρύ ήταν το κλίμα στο «Ντραγκάο» μετά την εντός έδρας ήττα της Πόρτο με 1-0 από την Αϊντχόφεν, που αποτέλεσε την τρίτη συνεχόμενη αποτυχία των «δράκων» στη League Phase του Champions League.

Με το τελευταίο σφύριγμα, οι οπαδοί των γηπεδούχων εξέφρασαν με έντονες αποδοκιμασίες τη δυσαρέσκειά τους, ζητώντας εξηγήσεις από τους ποδοσφαιριστές. Οι παίκτες κατευθύνθηκαν προς την εξέδρα, επιχειρώντας να απολογηθούν για το αποτέλεσμα, ωστόσο η κατάσταση γρήγορα οξύνθηκε.

Οι Μπέντναρεκ και Κίβιορ ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση με μερίδα οπαδών, με τον προπονητή της Πόρτο, Φραντσέσκο Φαριόλι, να παρεμβαίνει προκειμένου να κατευνάσει τα πνεύματα και να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.