Η τρίτη διαδοχική ήττα της Πόρτο στη League Phase του Champions League, αυτή τη φορά από την Αϊντχόφεν (0-1), προκάλεσε την έντονη αντίδραση των οπαδών της, με την κατάσταση να ξεφεύγει μετά το τέλος της αναμέτρησης στο «Ντραγκάο».
Βαρύ ήταν το κλίμα στο «Ντραγκάο» μετά την εντός έδρας ήττα της Πόρτο με 1-0 από την Αϊντχόφεν, που αποτέλεσε την τρίτη συνεχόμενη αποτυχία των «δράκων» στη League Phase του Champions League.
Με το τελευταίο σφύριγμα, οι οπαδοί των γηπεδούχων εξέφρασαν με έντονες αποδοκιμασίες τη δυσαρέσκειά τους, ζητώντας εξηγήσεις από τους ποδοσφαιριστές. Οι παίκτες κατευθύνθηκαν προς την εξέδρα, επιχειρώντας να απολογηθούν για το αποτέλεσμα, ωστόσο η κατάσταση γρήγορα οξύνθηκε.
Οι Μπέντναρεκ και Κίβιορ ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση με μερίδα οπαδών, με τον προπονητή της Πόρτο, Φραντσέσκο Φαριόλι, να παρεμβαίνει προκειμένου να κατευνάσει τα πνεύματα και να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.
𝗔 𝗿𝗲𝗮𝗰̧𝗮̃𝗼 𝗱𝗲 𝗕𝗲𝗱𝗻𝗮𝗿𝗲𝗸 𝗲 𝗱𝗲 𝗞𝗶𝘄𝗶𝗼𝗿 𝗮̀ 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝘀𝘁𝗮𝗰̧𝗮̃𝗼 𝗱𝗼𝘀 𝗮𝗱𝗲𝗽𝘁𝗼𝘀 👀 Após nova derrota do FC Porto na Liga dos Campeões, os adeptos portistas pediram justificações à equipa. Bednarek e Kiwior reagiram e entraram num bate-boca com a bancada. Farioli, por sua vez, pediu apoio.— ZEROZERO (@zerozeropt) October 20, 2026