Το Μουντιάλ ανέδειξε νέους πρωταγωνιστές, όμως στο ταμείο οι δύο «αιώνιοι» παραμένουν ασυναγώνιστοι, σύμφωνα με τη νέα λίστα του Forbes.

Η αλλαγή φρουράς στα γήπεδα δεν έχει φτάσει ακόμη στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, και για 12η φορά στα τελευταία 13 χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λιονέλ Μέσι είναι οι δύο πιο ακριβοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές του πλανήτη. Είναι επίσης οι μόνοι δισεκατομμυριούχοι του αθλήματος.

Ο 41χρονος Πορτογάλος θα εισπράξει φέτος περίπου 300 εκατ. δολάρια προ φόρων: 250 εκατ. από την Αλ Νασρ και 50 εκατ. από χορηγίες και επιχειρήσεις. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά έγινε ο πρώτος εν ενεργεία αθλητής που ξεπέρασε τα 2 δισ. σε συνολικές αποδοχές καριέρας. Μετρά 981 γκολ, μόλις 19 μακριά από το ιστορικό ορόσημο των 1.000, και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η φετινή σεζόν θα είναι πιθανότατα η τελευταία του.

Δεύτερος με 145 εκατ. είναι ο Μέσι, ο οποίος κερδίζει περισσότερα εκτός γηπέδου (75 εκατ.) παρά από την Ίντερ Μαϊάμι (70 εκατ.). Ο Αργεντινός θα περάσει κι εκείνος το όριο των 2 δισ. μέσα στον επόμενο χρόνο. Μετά το Μουντιάλ, όπου σκόραρε οκτώ φορές και έχασε τον τελικό στην παράταση από την Ισπανία, αποσύρθηκε από την εθνική ομάδα.

Την τριάδα συμπληρώνει ο Κιλιάν Εμπαπέ με 100 εκατ. Ο Γάλλος, πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ με δέκα γκολ και πλέον κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης με 22, άφησε τη Nike για την ελβετική On. Η νέα συμφωνία του δίνει και μετοχές στην εταιρεία.

Στη νέα γενιά ξεχωρίζει ο 19χρονος Λαμίν Γιαμάλ, παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ισπανία. Οι αποδοχές του ανέβηκαν από 43 σε 55 εκατ., χάρη σε νέες χορηγίες με εταιρείες όπως η American Eagle, η Coca-Cola και τα McDonald’s. Οι δέκα πρώτοι θα εισπράξουν συνολικά 942 εκατ. δολάρια, λίγο λιγότερα από τα 945 εκατ. του 2025.

Η μικρή πτώση οφείλεται κυρίως στην απουσία του Καρίμ Μπενζεμά, που είναι ελεύθερος μετά τη λύση του συμβολαίου του με την Αλ Χιλάλ. Τη θέση του στη λίστα πήρε ο Χάρι Κέιν. Για πρώτη φορά από το 2005, όταν το Forbes ξεκίνησε τη λίστα, η Premier League έχει μόνο έναν εκπρόσωπο, τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, δέκατος, άφησε τη Λίβερπουλ για την Τραμπζονσπόρ.