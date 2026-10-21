Ο Ολυμπιακός διεκδικεί την επιστροφή του στη League Phase του Champions League χωρίς να χρειαστεί να περάσει από προκριματικά, με τη μάχη του ευρωπαϊκού συντελεστή να αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Οι προϋποθέσεις, οι βασικοί ανταγωνιστές και τα δεδομένα που μπορούν να ευνοήσουν τους Πειραιώτες.

Σε εξαιρετικό αγωνιστικό μομέντουμ βρίσκεται ο Ολυμπιακός, έχοντας συμπληρώσει πέντε διαδοχικές νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μετά το σημαντικό «διπλό» επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, οι «ερυθρόλευκοι» επικεντρώνονται στην αναμέτρηση με τη Σπάρτα Πράγας (22/10, 22:00), για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι στόχοι τους, ωστόσο, δεν περιορίζονται στην κατάκτηση της Stoiximan Super League και σε μια αξιόλογη ευρωπαϊκή πορεία, με ορίζοντα ακόμη και τον τελικό της Φρανκφούρτης. Στο προσκήνιο βρίσκεται και η δυνατότητα εξασφάλισης απευθείας συμμετοχής στο Champions League της επόμενης περιόδου, μέσω του μηχανισμού ανακατανομής θέσεων της UEFA, γνωστού ως rebalancing.

Πώς μπορεί να εξασφαλίσει απευθείας πρόκριση

Για να επωφεληθεί ο Ολυμπιακός, θα πρέπει ο φετινός κάτοχος του Champions League να έχει εξασφαλίσει θέση στη League Phase της επόμενης διοργάνωσης μέσω του εγχώριου πρωταθλήματός του.

Σε αυτή την περίπτωση, η θέση που ελευθερώνεται απονέμεται στην ομάδα με τον υψηλότερο συντελεστή UEFA μεταξύ εκείνων που συμμετέχουν στο μονοπάτι των πρωταθλητών των προκριματικών.

Επομένως, για τους Πειραιώτες η κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, ενώ εξίσου καθοριστική είναι η βαθμολογική τους θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη.

Η Σαχτάρ προηγείται, αλλά ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, ο Ολυμπιακός συγκεντρώνει 58.250 βαθμούς και βρίσκεται μόλις 1.000 πίσω από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία προηγείται με 59.250. Ακολουθεί σε μικρή απόσταση η Μπόντο με 57.000 βαθμούς.

Η νίκη απέναντι στη Μαρσέιγ επέτρεψε στους «ερυθρόλευκους» να ξεπεράσουν το μπόνους των 3.000 βαθμών της UEFA, προσθέτοντας ακόμη 1.000 στον συντελεστή τους. Μάλιστα, ενδεχόμενη ήττα της Σαχτάρ από την ΑΕΚ θα είχε φέρει ήδη τον Ολυμπιακό πάνω από τους Ουκρανούς.

Το γεγονός ότι Σαχτάρ και Μπόντο Γκλιμτ αγωνίζονται στο Champions League, όπου ο ανταγωνισμός είναι σαφώς υψηλότερος, μπορεί να λειτουργήσει υπέρ των Πειραιωτών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν περισσότερους βαθμούς στο Europa League.

Με κάθε νίκη να αποφέρει 2.000 βαθμούς και κάθε ισοπαλία 1.000, η διαφορά παραμένει απολύτως ανατρέψιμη.

Το σημαντικότερο εμπόδιο, πάντως, βρίσκεται εντός συνόρων. Η Σαχτάρ οδηγεί την κούρσα στην Ουκρανία, έχοντας προβάδισμα δύο βαθμών από την Πολισία, ενώ και η Μπόντο βρίσκεται στην κορυφή του νορβηγικού πρωταθλήματος και ισοβαθμεί με τη Βίκινγκ.

Οι επικρατέστερες ομάδες στη μάχη για το Champions League: