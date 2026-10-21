Ο Αντόνιο Κορδόν έχει αναλάβει ουσιαστικό ρόλο στη νέα εποχή του Ολυμπιακού, με την παρουσία του στα εσωτερικά της ομάδας να γίνεται ολοένα και πιο αισθητή. Ο Ισπανός αθλητικός διευθυντής συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του νέου αγωνιστικού πλάνου, έχοντας ήδη αφήσει το αποτύπωμά του με την επιλογή του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για τη διαδοχή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η εμπιστοσύνη του προς τον νέο τεχνικό είναι δεδομένη, όπως και η πρόθεσή του να βρίσκεται κοντά στην καθημερινότητα των «Eρυθρόλευκων». Ενδεικτική ήταν η εικόνα του στο Αγρίνιο, μετά την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, όταν περίμενε τους ποδοσφαιριστές έξω από τα αποδυτήρια και τους χαιρέτησε ξεχωριστά. Ο Κορδόν επιδιώκει τη διαρκή επικοινωνία με τους παίκτες, παρεμβαίνει όπου κρίνει απαραίτητο και δείχνει πως αντιμετωπίζει τη δεύτερη θητεία του στον Πειραιά με ιδιαίτερη αποφασιστικότητα.

Η στάση του αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα αν ανατρέξει κανείς στην πρώτη του παρουσία στον σύλλογο. Το καλοκαίρι του 2023 είχε εμπιστευτεί την τεχνική ηγεσία στον Ντιέγκο Μαρτίνεθ, όμως σοβαροί προσωπικοί λόγοι τον υποχρέωσαν να επιστρέψει στην Ισπανία και να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Η εξέλιξη αυτή στέρησε από τον Μαρτίνεθ ένα σημαντικό στήριγμα, με τον Ισπανό προπονητή να απομακρύνεται λίγο αργότερα.

Στη δεύτερη θητεία του, πάντως, η εικόνα είναι διαφορετική. Στον Ολυμπιακό επικρατεί ικανοποίηση για την ενεργή συμμετοχή και τη συνολική συνεισφορά του Κορδόν, ο οποίος έχει αναλάβει να στηρίξει έμπρακτα το εγχείρημα του Αλγουαθίλ. Οι πέντε διαδοχικές νίκες, μάλιστα, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή της χρονιάς, ενισχύουν την αισιοδοξία για τη συνέχεια.

Ο ίδιος, βέβαια, αντιλαμβάνεται πως η επιτυχία της επιλογής του θα αποδειχθεί μέσα από τα αποτελέσματα. Γι’ αυτό και παραμένει κοντά στον προπονητή και στους ποδοσφαιριστές, επιδιώκοντας να συμβάλει στη σταθεροποίηση της ομάδας, η οποία έχει ως βασικές επιδιώξεις την επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και την είσοδο στην πρώτη οκτάδα της League Phase του Europa League.