Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στην Παρί Σεν Ζερμέν για την κατάσταση του Κβίτσα Κβαρατσχέλια, καθώς ο τραυματισμός του στην αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα έχει προκαλέσει φόβους για σοβαρή ζημιά στο δεξί γόνατο, που ενδέχεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Γεωργιανός εξτρέμ αποχώρησε τραυματίας στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν το σκορ βρισκόταν στο 1-1, έπειτα από έντονους πόνους στο δεξί γόνατο. Η εικόνα του προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς χρειάστηκε τη βοήθεια του ιατρικού επιτελείου για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, χωρίς να μπορεί να στηριχθεί στο πόδι του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «L’Équipe», οι πρώτες εκτιμήσεις δημιουργούν φόβους για ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. Ωστόσο, η οριστική διάγνωση αναμένεται να προκύψει από τη μαγνητική τομογραφία, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη (21/10).

Εφόσον επιβεβαιωθεί το χειρότερο σενάριο, ο Κβαρατσχέλια θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, με τον χρόνο αποκατάστασης να εκτιμάται στους επτά με οκτώ μήνες. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα αποτελούσε σημαντικό πλήγμα για την Παρί και τον Λουίς Ενρίκε, καθώς ο διεθνής άσος αποτελεί βασικό κομμάτι της επιθετικής λειτουργίας της ομάδας.

Τα προβλήματα, πάντως, δεν σταματούν στον Γεωργιανό. Στο ίδιο λεπτό αποχώρησε και ο Μαρκίνιος, αντιμετωπίζοντας ενοχλήσεις, ενώ νωρίτερα, μόλις στο 19ο λεπτό, η Παρί είχε χάσει και τον Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος αισθάνθηκε μυϊκό πρόβλημα στον αριστερό μηρό.

Πλέον, οι Παριζιάνοι περιμένουν τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων και για τους τρεις ποδοσφαιριστές, με την κατάσταση του Κβαρατσχέλια να συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη ανησυχία, λόγω του ενδεχομένου μακράς απουσίας από τους αγωνιστικούς χώρους.