Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να προσφύγει στην UEFA, αντιδρώντας στο πανό που ανάρτησαν οι οργανωμένοι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν πριν από την αναμέτρηση των δύο ομάδων για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ένταση επικράτησε στις εξέδρες του «Παρκ ντε Πρενς» πριν από τη σέντρα του αγώνα, όταν οι φίλοι της γαλλικής ομάδας παρουσίασαν ένα μεγάλο πανό με το σύνθημα «Massacre à la parisienne», που μεταφράζεται ως «Σφαγή αλά παριζιάνικα».

Η απεικόνιση που συνόδευε το μήνυμα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των Καταλανών. Σε αυτήν εμφανιζόταν ένας μασκοφόρος άνδρας, που παρέπεμπε στον πρωταγωνιστή της ταινίας τρόμου «Ο Σχιζοφρενής Δολοφόνος με το Πριόνι», να κρατά αλυσοπρίονο και να καταστρέφει το έμβλημα της Μπαρτσελόνα.

Οι άνθρωποι των «Mπλαουγκράνα» δεν άφησαν το περιστατικό ασχολίαστο και, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ισπανικών Μέσων, σκοπεύουν να ενημερώσουν επίσημα την ευρωπαϊκή ομοσπονδία, θέτοντας το ζήτημα υπόψη του παρατηρητή της UEFA. Η καταλανική πλευρά θεωρεί ότι το περιεχόμενο του πανό υπερέβη τα όρια της συνήθους οπαδικής αντιπαράθεσης.

Παράλληλα, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν ήταν το μοναδικό που δημιούργησε ένταση στο γήπεδο. Μερίδα των οργανωμένων οπαδών της Παρί φέρεται να φώναξε υβριστικά συνθήματα κατά της Μπαρτσελόνα, ενώ μετά το γκολ των γηπεδούχων άναψαν και πυρσούς.