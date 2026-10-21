Δύσκολη γίνεται η αποστολή της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, μετά την ήττα με 5-1 από τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.

Η Ένωση προσπάθησε να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι στους Άγγλους, ωστόσο δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα, με τον Φιλ Φόντεν να ξεχωρίζει για τους γηπεδούχους, σημειώνοντας τρία γκολ.

Με πέντε αγωνιστικές να απομένουν, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς καλείται να αναζητήσει πολύτιμους βαθμούς σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει κατά σειρά τη Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας, την Κόμο εκτός, τη Γαλατάσαραϊ εντός, τη Ρόμα εντός και την Μπορούσια Ντόρτμουντ εκτός έδρας.

Τα δεδομένα για την πρόκριση αποτυπώνονται και στις εκτιμήσεις του Football Meets Data. Σύμφωνα με αυτές, η ΑΕΚ έχει αυτή τη στιγμή 26,8% πιθανότητες να τερματίσει στην πρώτη 24άδα και να εξασφαλίσει τη συνέχειά της στη διοργάνωση. Αντίθετα, οι πιθανότητες για την παρουσία της στην πρώτη οκτάδα περιορίζονται στο 0,5%.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξει η συγκομιδή βαθμών στις εναπομείνασες αναμετρήσεις. Η Ένωση βρίσκεται στους τρεις βαθμούς, ενώ, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, εάν φτάσει τους εννέα, οι πιθανότητες πρόκρισης διαμορφώνονται στο 31,5%. Με δέκα βαθμούς, το ποσοστό ανεβαίνει στο 85,15%, ενώ στους έντεκα βαθμούς οι εκτιμήσεις δίνουν σχεδόν βέβαιη παρουσία στην επόμενη φάση, με πιθανότητες που αγγίζουν το 99%.