Στην ανωτερότητα της Μάντσεστερ Σίτι απέδωσε ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, την ήττα της ομάδας του με 5-1 στο «Έτιχαντ», επισημαίνοντας πως η διαφορά στην αποτελεσματικότητα των δύο αντιπάλων αποδείχθηκε καθοριστική για την έκβαση της αναμέτρησης.

Ο Σέρβος τεχνικός, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι για το Champions League, αναγνώρισε την ανωτερότητα των Άγγλων, ωστόσο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του να διατηρήσουν την αγωνιστική τους φιλοσοφία, αντί να περιοριστούν σε έναν παθητικό, αμυντικό ρόλο.

Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι οι παίκτες της Ένωσης αντιμετώπισαν τη Σίτι με μεγαλύτερο σεβασμό από όσο θα έπρεπε, εκτιμώντας πως η ομάδα του χρειαζόταν περισσότερη αποφασιστικότητα και τόλμη.

Νίκολιτς: «Η ποιότητα έκρινε την αναμέτρηση»

Στην αρχική του τοποθέτηση, ο προπονητής της ΑΕΚ ανέλυσε την εικόνα του αγώνα, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα του επιχείρησε να δημιουργήσει ευκαιρίες και να διεκδικήσει όσα μπορούσε απέναντι σε έναν αντίπαλο υψηλού επιπέδου.

«Ήταν ένα ενδιαφέρον ματς. Η ποιότητα έκρινε την αναμέτρηση. Μπήκαμε με τη δική μας ταυτότητα, δεν θέλαμε να μείνουμε πίσω. Υπήρξαν στιγμές που ελέγξαμε την μπάλα, είχαμε καλή ανάπτυξη, ήμασταν επικίνδυνοι, όμως η ποιότητα στο τελείωμα των φάσεων ήταν βίαιη από πλευράς Σίτι. Η κατοχή ήταν 60-40 υπέρ της Σίτι και 16-11 τα σουτ. Αυτό δείχνει ότι δεν ήρθαμε απλά να επιβιώσουμε, αλλά ήταν μια ομάδα που ήταν έτοιμη να τιμωρήσει το παραμικρό λάθος. Ήταν άξια η νίκη της Σίτι. Οι φίλαθλοί μας ήταν εκπληκτικοί και στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ. Έφτιαξαν μια υπέροχη ατμόσφαιρα, είμαστε περήφανοι για αυτούς. Στρέφουμε την προσοχή μας στο ελληνικό πρωτάθλημα στο ματς που έρχεται. Έχουμε τρεις βαθμούς και πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στους αντιπάλους στη συνέχεια στο Champions League. Αν κάτι δεν μου άρεσε ήταν ότι δείξαμε υπερβολικό σεβασμό, περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Δεν είχαμε κίτρινη κάρτα και αυτό σημαίνει ότι δείξαμε υπερβολικό σεβασμό. Για να παίρναμε κάτι ίσως έπρεπε να δείξουμε μεγαλύτερο θάρρος και περισσότερη τόλμη».

Η αποθέωση των οπαδών της ΑΕΚ και η αναφορά στην εξέδρα της Σίτι

Ερωτηθείς για την περιορισμένη παρουσία φιλάθλων της αγγλικής ομάδας στις κερκίδες, ο Νίκολιτς απέφυγε να τοποθετηθεί σχετικά, προτιμώντας να αναφερθεί στην υποστήριξη που δέχεται η ΑΕΚ από τον κόσμο της.

Ο Σέρβος προπονητής εξήρε τη συμπαράσταση των φίλων της Ένωσης, τονίζοντας ότι συνεχίζουν να βρίσκονται δίπλα στην ομάδα ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.

«Δεν θέλω να σχολιάσω την παρουσία των οπαδών της Σίτι. Επικεντρώνομαι τους δικούς μας και απολαμβάνω που είμαι προπονητής της ΑΕΚ. Στην έδρα μας κάθε παιχνίδι είναι sold out και οι οπαδοί μας μας ακολουθούν σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια. Ακόμα και μετά από τη βαριά ήττα είδατε πως συνόδευσαν τους παίκτες εκτός αγωνιστικού χώρου. Είμαστε περήφανοι για αυτούς. Εμείς ήρθαμε εδώ για να παίξουμε ποδόσφαιρο και όχι για να επιβιώσουμε».

Τα θετικά στοιχεία που κράτησε παρά το 5-1

Παρά τη μεγάλη έκταση του σκορ, ο Νίκολιτς υποστήριξε ότι υπήρξαν διαστήματα στα οποία η ΑΕΚ κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης, κυκλοφορώντας την μπάλα και δημιουργώντας προϋποθέσεις για επιθετικές ενέργειες.

Όπως εξήγησε, η επιμονή στη διατήρηση της αγωνιστικής ταυτότητας αποτελεί ένα στοιχείο που αξιολογεί θετικά, παρά τα λάθη που έγιναν και την αποτελεσματικότητα των γηπεδούχων.

«Διατηρούμε το δικό μας στυλ και τη δική μας ταυτότητα. Δεν θέλαμε να παίξουμε αμυντικά και να μείνουμε πίσω για να επιβιώσουμε. Σε ένα κομμάτι το καταφέραμε. Μπορέσαμε να ελέγξουμε την μπάλα, να δομήσουμε τις επιθέσεις μας και φτάσαμε και στην περιοχή τους. Το δείχνει η στατιστική αυτό. Με χαροποιεί. Καταφέραμε να είμαστε κοντά στην εστία τους, όμως η εκπληκτική ποιότητα της Σίτι έκανε τη διαφορά. Έγιναν και ατομικά λάθη, αλλά είδα και θετικά στοιχεία».