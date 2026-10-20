Η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε με 4-2 τη Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τους Ισπανούς να γνωρίζουν την πρώτη τους ήττα στη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις.

Στο Παρίσι αναμετρήθηκαν η πρωταθλήτρια Ευρώπης με μια ομάδα που είχε 11 νίκες σε 11 παιχνίδια φέτος σε Ισπανία και Ευρώπη, με τους πάντες να περιμένουν ένα μεγάλο ντέρμπι και τελικά τους Γάλλους να παίρνουν μία μεγάλη νίκη.

Η Παρί μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, είχε δοκάρι μόλις στο 2ο λεπτό με τον Κβαρατσχέλια και τελικά άνοιξε το σκορ στο 38′, όταν ο Ζοάο Νέβες πήρε τη μπάλα μετά το λάθος του Γιαμάλ και τελικά αυτή κατέληξε στον Ντουέ που με ωραίο διαγώνιο σουτ έκανε το 1-0.

Η απάντηση της Μπάρτσα ήρθε νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, στο 55′, με το δυνατό σουτ του Εσπάρτ για το 1-1 μετά την πάσα του Φερμίν Λόπεθ, με τους Γάλλους να παίρνουν ξανά το προβάδισμα στο 72′ με κεφαλιά του Ερναντές (2-1). Στο 79′ ο Γιαμάλ με πολύ ωραία προσπάθεια έκανε το 2-2, οι γηπεδούχοι όμως δεν επηρεάστηκαν και το έδειξαν.

Στο 81′, έπειτα από ωραία ομαδική προσπάθεια, ο Βιτίνια έκανε το 3-2 και στο 86′ ο Ρουίθ διαμόρφωσε το τελικό 4-2 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς, καθώς η ομάδα του Λουίς Ενρίκε δείχνει να είναι το φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Νίκη με ανατροπή και Τσιμίκα βασικό η Λίβερπουλ

Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Λίβερπουλ με τον Κώστα Τσιμίκα να είναι βασικός υποδέχθηκε τη Βιγιαρεάλ, έμεινε από νωρίς πίσω με 0-2 αλλά κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να πάρει τη νίκη με 4-3, ενώ το τρίποντο πήρε και η Ρόμα που συνέτριψε με 4-0 τη Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Την πρώτη της νίκη στη φετινή διοργάνωση πήρε η Νάπολι με το 4-3 επί της Μπόντο Γκλιμτ, ενώ η Αϊντχόφεν πήρε σπουδαίο τρίποντο εκτός έδρας με το 1-0 επί της Πόρτο, την ίδια ώρα που η Στουτγκάρδη και η Ατλέτικο Μαδρίτης έμεναν στο 1-1 στη Γερμανία.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (20/10)

Φενέρμπαχτσε – Σλάβια Πράγας 2-2

Σαμπάχ – Ντόρτμουντ 1-2

Ρόμα – Σλόβαν Μπρατισλάβας 4-0

Πόρτο – Αϊντχόφεν 0-1

Λίβερπουλ – Βιγιαρεάλ 4-3

Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ 4-1

Νάπολι – Μπόντο Γκλιμτ 4-3

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπαρτσελόνα 4-2

Στουτγκάρδη – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (21/10)

Κόμο – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Λιλ – Γαλατασαράι

Άστον Βίλα – Βίκινγκ

Μπάγερν Μονάχου – Άρσεναλ

Κλαμπ Μπριζ – Λανς

Ίντερ – Σαχτάρ Ντόνετσκ

Μπέτις – Φέγενορντ

Ρεάλ Μαδρίτης – Λειψία

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – ΛΑΣΚ