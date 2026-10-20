Η ΑΕΚ ήξερε ότι τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι και δυστυχώς για αυτή το διαπίστωσε και στην πράξη, καθώς ηττήθηκε με 5-1 για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Όλοι, συμπεριλαμβανομένου του Μάρκο Νίκολιτς, ήξεραν ότι η Ένωση θα ήταν σχεδόν πάντα στο δικό της μισό, θα ήταν σε θέση άμυνας απέναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου και δεν έγινε κάποια έκπληξη. Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης η Σίτι πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων και στο 12′ πήρε και το προβάδισμα, καθώς μετά την εκτέλεση φάουλ του Φερνάντες που σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι, η μπάλα βρήκε στην πλάτη του Μπρινιόλι και ο Άντερσον με προβολή έκανε το 1-0.

Από νωρίς, επομένως, τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα για τους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι δεν μπορούσαν να αντιδράσουν και στο 23′ είδαν τον Άλαν να σημαδεύει -κι αυτός- το δοκάρι με διαγώνιο σουτ, έπειτα από ατομική προσπάθεια. Ο «δικέφαλος αετός» γλίτωσε το 2-0 σε αυτή τη φάση, δεν το γλίτωσε όμως στο 34′, όταν ο Φόντεν συνεργάστηκε με τον Λιούις, έφυγε στην πλάτη του Πήλιου και από κοντά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Νίκολιτς έβγαλε Μαρίν και Βάργκα για να βάλει Κοϊτά και Ζίνι, με την ΑΕΚ να πατάει καλά στα πρώτα λεπτά, να βγαίνει μπροστά και να μειώνει σε 2-1 στο 52′ με τον Πήλιο, ο οποίος βγήκε τετ α τετ μετά την πάσα του Ζίνι και με δυνατό σουτ νίκησε τον Ντοναρούμα. Η χαρά της πρωταθλήτριας Ελλάδας, όμως, δεν κράτησε για πολύ, καθώς στο 57′ η Σίτι βγήκε μπροστά, ο Φόντεν έστρωσε στον Σερκί και αυτός απέφυγε ωραία τον Αριάγκα και ωραίο ήταν και το τελείωμά του για το 3-1.

Το παιχνίδι είχε κριθεί καθώς η Ένωση δεν μπορούσε να αντιδράσει και οι Άγγλοι ανέβασαν το σκορ στο 4-1 στο 65′, όταν ο Λιούις έφυγε στην πλάτη της άμυνας μετά τη βαθιά μπαλιά που έγινε και έστρωσε στον Φόντεν, ο οποίος έστειλε τη μπάλα στο παραθυράκι του Μπρινιόλι που δεν μπορούσε να αντιδράσει. Ήταν το δεύτερο γκολ του διεθνή Άγγλου άσου και στο 75′, δυστυχώς για την ΑΕΚ, ήρθε και το χατ-τρικ με πλασέ μετά την πάσα του ΜακΑϊντου, διαμορφώνοντας το τελικό 5-1 για τη Μάντσεστερ Σίτι.

Μάντσεστερ Σίτι (Έντσο Μαρέσκα): Ντοναρούμα, Γκβάρντιολ (72′ Βίτορ Ρέις), Ρούμπεν Ντίας (82′ Μπρέιθγουεϊτ), Κουσάνοφ, Λιούις, Άντερσον, Έντσο Φερνάντες (72′ Αϊτ-Νούρι), Αλαν, Σερκί, Φόντεν, Σάμπα (62′ ΜακΑϊντου).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν (46′ Κοϊτά), Αριάγκα (83′ Βιτάλις), Μάγερ, Ζοάο Μάριο (63′ Ζούμπκοφ), Γιόβιτς (83′ Γκατσίνοβιτς), Βάργκα (46′ Ζίνι).