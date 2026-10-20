Ο Άρης κυριάρχησε στην έδρα της Ροστόκ και με το τελικό 110-79 πήρε την τέταρτη νίκη σε ισάριθμους αγώνες στο Eurocup.

Οι «κίτρινοι» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, προηγήθηκαν με 16-7 στο 6′ με τους Μοκόκα, Ντιμιτρίεβιτς, Ρόμπινσον-Ερλ να «εκτελούν» με τρίποντα και ήταν μπροστά με 29-20 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Τα πράγματα έγιναν ακόμη καλύτερα στο δεύτερο για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, καθώς ο Τολιόπουλος άρχισε να σκοράρει και έδωσε προβάδισμα 15 πόντων (37-22), με τη διαφορά να ανεβαίνει κι άλλο στη συνέχεια.

Ο Άρης ήταν μπροστά με 58-37 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και συνέχισε με την ίδια διάθεση και στο τρίτο δεκάλεπτο, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, με αποτέλεσμα να έχει προβάδισμα 32 πόντων (83-51) στο 30′.

Το παιχνίδι είχε ήδη κριθεί και οι «κίτρινοι» έκαναν ό,τι ήθελαν μέχρι το τέλος, παίρνοντας τη νίκη με το επιβλητικό 110-79.

Τα δεκάλεπτα: 20-29, 37-58, 51-83, 79-110

Ροστόκ (Πρζέμισλαβ Φρανκουκίεβιτς): Κρόκετ τζούνιορ 12 (1), Κόπλαντ 15 (2), Λόκχαρτ, Μπαγκέτε 2, Χάρτβιτς 2, Λάνσνταουν 6, Αμάιζε 5 (1), Στόουβ 2, Κλάσεν, Γουίδερς 22 (6), Κόνοντσουκ 4, Λόιχτεν 9.

Άρης (Βασίλης Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 2, Ρόμπινσον-Έρλ 21 (1), Τολιόπουλος 16 (3), Ντιμιτρίεβιτς 17 (3), Χατζηλάμπρου 5 (1), Γιόβιτς, Μόργκαν 20 (3), Λίντελ 7 (2), Κώστας Αντετοκούνμπο 6, Θανάσης Αντετοκούνμπο 2, Μπιρτς 8, Μοκόκα 6 (1).