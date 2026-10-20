Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, με την υπεράσπιση του ψυχολόγου Κάρλος Ντίας να ζητά την πλήρη αθώωσή του, υποστηρίζοντας ότι δεν έφερε ευθύνη για τα ιατρικά προβλήματα που οδήγησαν στον θάνατο του θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Κατά τη διάρκεια των αγορεύσεων, οι συνήγοροι του 34χρονου ψυχολόγου επικαλέστηκαν τόσο τις διαφωνίες μεταξύ των κατηγόρων όσο και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του Μαραντόνα, ο οποίος πέθανε στις 25 Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 60 ετών.

«Όταν υπάρχει αμφιβολία, υπάρχει αθώωση»

Ο δικηγόρος του Ντίας, Λουσιάνο Ζορρίγια, υποστήριξε ότι οι πλευρές που ζητούν την καταδίκη του εντολέα του δεν έχουν καταλήξει σε κοινή θέση σχετικά με την ευθύνη που του αποδίδεται.

«Οι κατήγοροι δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν ούτε ως προς την κατηγορία που αποδίδεται στον Κάρλος Ντίας ούτε ως προς τους λόγους για τους οποίους θα έπρεπε να λογοδοτήσει για τον θάνατο του Μαραντόνα. Αυτό είναι ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία αυτής της δίκης», ανέφερε.

Ο συνήγορος επισήμανε ότι οι διαφορετικές εκτιμήσεις για τον ρόλο του ψυχολόγου δημιουργούν, κατά την υπεράσπιση, εύλογες αμφιβολίες ως προς την ενοχή του.

«Όταν δεν υπάρχει βεβαιότητα, υπάρχει αμφιβολία. Και όταν υπάρχει αμφιβολία, υπάρχει αθώωση», τόνισε.

«Ο Μαραντόνα πέθανε χωρίς να έχει αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του»

Από την πλευρά του, ο δεύτερος δικηγόρος του Ντίας, Ντιέγκο Ολμέδο, επικεντρώθηκε στον συγκεκριμένο ρόλο που είχε αναλάβει ο εντολέας του κατά τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του Μαραντόνα.

Ο 34χρονος ψυχολόγος, ειδικός σε ζητήματα εξαρτήσεων, είχε αναλάβει τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2020 να βοηθήσει τον Αργεντινό να διακόψει την κατανάλωση αλκοόλ και τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών.

«Ο Μαραντόνα πέθανε χωρίς να έχει αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του», δήλωσε ο Ολμέδο, επικαλούμενος τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά τον θάνατό του.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι ο Ντίας είχε προσληφθεί αποκλειστικά για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και όχι για την παρακολούθηση της σωματικής υγείας του ποδοσφαιριστή.

«Ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα ιατρικών ζητημάτων που ξεπερνούσαν τις αρμοδιότητες του Κάρλος Ντίας. Είναι ψυ-χο-λό-γος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κατ’ οίκον νοσηλεία και οι ευθύνες της ιατρικής ομάδας

Σημαντικό μέρος της δικαστικής διαδικασίας αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Μαραντόνα ανάρρωνε στο σπίτι του, μετά από νευροχειρουργική επέμβαση.

Η επιλογή της κατ’ οίκον νοσηλείας έχει βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης, καθώς εξετάζεται εάν η παρακολούθηση και η φροντίδα του Αργεντινού ήταν επαρκείς.

Ο Ολμέδο υποστήριξε ότι ο Κάρλος Ντίας δεν συμμετείχε στη συνάντηση κατά την οποία αποφασίστηκε η κατ’ οίκον ανάρρωση.

Παράλληλα, επικαλέστηκε τη νομοθεσία περί ψυχικής υγείας, σημειώνοντας ότι ο ακούσιος εγκλεισμός ασθενούς δεν επιτρέπεται, εκτός εάν συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις άμεσου κινδύνου.

Κατά την υπεράσπιση, επομένως, ο ψυχολόγος δεν είχε ούτε την αρμοδιότητα ούτε τη δυνατότητα να επιβάλει διαφορετικό καθεστώς νοσηλείας στον Μαραντόνα.

Από πέντε έως 12 χρόνια φυλάκισης ζητούν για τον Ντίας

Η υπόθεση του Κάρλος Ντίας ξεχωρίζει εξαιτίας των σημαντικών διαφορών μεταξύ των προτάσεων που έχουν διατυπωθεί για την ποινική του μεταχείριση.

Η εισαγγελία έχει ζητήσει πέντε χρόνια φυλάκισης για τον ψυχολόγο, πρόταση με την οποία συμφωνούν και δύο πλευρές της πολιτικής αγωγής.

Αντίθετα, ο δικηγόρος ενός από τους γιους του Μαραντόνα έχει ζητήσει ποινή 12 ετών, ενώ δύο άλλες πλευρές έχουν ταχθεί υπέρ της πλήρους απαλλαγής του.

Συνολικά, η εισαγγελική αρχή έχει προτείνει ποινές από τέσσερα έως 12 χρόνια για έξι από τους επτά κατηγορουμένους. Οι πολιτικώς ενάγοντες, μεταξύ των οποίων βρίσκονται τα παιδιά και οι αδελφές του Μαραντόνα, έχουν ζητήσει σε ορισμένες περιπτώσεις ποινές που φτάνουν τα 16 χρόνια.

Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση των αγορεύσεων

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέθανε στις 25 Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 60 ετών, από καρδιοαναπνευστική ανακοπή σε συνδυασμό με πνευμονικό οίδημα.

Ο θρύλος του αργεντίνικου ποδοσφαίρου βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του, σε κατοικία στην περιοχή Τίγκρε, βόρεια του Μπουένος Άιρες, όπου ανάρρωνε μετά τη χειρουργική επέμβαση.

Οι αγορεύσεις της υπεράσπισης αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, ενώ η ημερομηνία έκδοσης της δικαστικής απόφασης πρόκειται να ανακοινωθεί αργότερα.

Μέχρι τότε, οι κατηγορούμενοι εξακολουθούν να θεωρούνται αθώοι, καθώς το δικαστήριο δεν έχει αποφανθεί για την ενδεχόμενη ποινική ευθύνη τους.