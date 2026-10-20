Το φετινό πρωτάθλημα του NBA αρχίζει και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο 5ος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης, με τις ετήσιες απολαβές του να φτάνουν στα 58,4 εκατ. δολάρια.

Τα οικονομικά δεδομένα στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου έχουν αλλάξει, με την ισπανική Marca να σημειώνει πως ενώ παλαιότερα ήταν ελάχιστοι οι παίκτες που έπαιρναν περισσότερα από 30 εκατ. δολάρια ετησίως, τώρα είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που ξεπερνούν κατά πολύ αυτό το ποσό.

Ένας εξ αυτών των παικτών είναι και ο Αντετοκούνμπο που κάνει ένα νέο ξεκίνημα με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ φέτος και οι ετήσιες απολαβές του φτάνουν στα 58,4 εκατ. δολάρια, ποσό που τον κατατάσσει στην 5η θέση της σχετικής λίστας.

Στην κορυφή είναι ο Στεφ Κάρι των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με 62,5 εκατ. δολάρια και στη 2η θέση είναι ο Νίκολα Γιόκιτς των Ντένβερ Νάγκετς με 59 εκατ.

Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του NBA

1.Στέφ Κάρι (Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς) 62.587.158 δολάρια

2.Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ Νάγκετς) 59.033.114

3.Τζέισον Τατούμ (Μπόστον Σέλτικς) 58.456.566

4.Άντονι Ντέιβις (Ουάσινγκτον Γουίζαρντς) 58.456.566

5.Γιάννης Αντετοκούνμπο (Μαϊάμι Χιτ) 58.456.566

6.Τζοέλ Εμπίντ (Φιλαδέλφεια Σίξερς) 58.100.000

7.Τζέιλεν Μπράουν (Φιλαδέλφεια Σίξερς) 57.078.728

8.Ντεβίν Μπούκερ (Φοίνιξ Σανς) 57.078.728

9.Κάρλ Άντονι Τάουνς (Νιου Γιορκ Νικς) 57.078.728

10.Τζίμι Μπάτλερ (Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς) 56.832.773