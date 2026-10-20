Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μάντσεστερ Σίτι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League και το σκορ είναι 5-1 μετά τα γκολ των Άντερσον (12′), Φόντεν (34′, 65′, 76′), Πήλιου (52′) και Σερκί (57′).

Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν πάρα πολύ δύσκολη αποστολή στην Αγγλία και έγινε δυσκολότερη από νωρίς, καθώς έμεινε πίσω στο σκορ στο 12ο λεπτό.

Η Σίτι είχε κερδίσει φάουλ σε πολύ καλή θέση, ο Φερνάντες εκτέλεσε, η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι, κόντραρε στον Μπρινιόλι και κατέληξε στον Άντερσον που την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0.

Η Ένωση προσπάθησε να αντιδράσει αλλά αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο κόντρα σε μία από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου και στο 34′ το σκορ έγινε 2-0 από το γκολ του Φόντεν, μετά τη συνεργασία του με τον Λιούις.

Στο δεύτερο ημίχρονο, πάντως, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μπήκε καλύτερα και στο 52′ ο Πήλιος βγήκε τετ α τετ μετά το «1-2» με τον Ζίνι και τελείωσε όπως έπρεπε τη φάση, μειώνοντας σε 2-1.

Η Σίτι, όμως, απάντησε άμεσα, καθώς στο 57′ οι Άλαν, Φόντεν και Σερκί έκρυψαν τη μπάλα, με τον τελευταίο να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα του Μπρινιόλι με ωραίο πλασέ, γράφοντας το 3-1.

Οι Άγγλοι ήλεγχαν πλήρως την κατάσταση και στο 65′ ο Λιούις έφυγε στην πλάτη του Ρέλβας μετά τη βαθιά μπαλιά που έγινε και γύρισε για τον Φόντεν που με ωραίο τελείωμα ανέβασε το σκορ στο 4-1.

Η Σίτι, μάλιστα, δεν σταμάτησε εκεί, αλλά πέτυχε και 5ο γκολ στο 76′, με τον Λιούις να περνάει την κάθετη, τον ΜακΑϊντού να φεύγει στην πλάτη της άμυνας και να κάνει το γύρισμα για τον Φόντεν που έκανε το 5-1 πετυχαίνοντας χατ-τρικ.