Η Ντόρτμουντ νίκησε με 2-1 τη Σαμπάχ εκτός έδρας για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, την ίδια ώρα που η Σλάβια Πράγας πάγωνε στο 90′ τη Φενέρμπαχτσε, παίρνοντας ισοπαλία 2-2 στην Τουρκία.

Η Ντόρτμουντ πήγε στο Αζερμπαϊτζάν με στόχο τη δεύτερη νίκη στη League Phase και άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό με το πλασέ του Γκιρασί από κοντά. Η Σαμπάχ κατάφερε να ισοφαρίσει στο 39′ με τον ΜακΆρθι, η Μπορούσια όμως δεν πτοήθηκε και νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, στο 53′, έκανε το 1-2 με τον Γκιρασί μετά τη σέντρα του Φερμάν και πήρε τους τρεις βαθμούς.

Φενέρμπαχτσε – Σλάβια Πράγας 2-2

Στο άλλο παιχνίδι που έγινε την ίδια ώρα, η Φενέρ μπήκε αποφασισμένη να πάρει το πρώτο τρίποντο και άνοιξε το σκορ στο 4′ με τον Αϊντίν, για να ακολουθήσει στο 11′ το 2-0 από το ωραίο τελείωμα του Γκρίνγουντ. Η Σλάβια κατάφερε να μειώσει άμεσα σε 2-1, με τον Πρόβοντ στο 15′, και πάγωσε τους Τούρκους στο 90′, όταν ο Κάτσορ με προβολή, μετά τη σέντρα του Αγιάοσι, έγραψε το τελικό 2-2.