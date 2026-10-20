Την τρίτη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες στο FIBA Europe Cup πήρε η Μύκονος με το 86-84 επί της Λοκομοτίβ Πλόβντιβ, έχοντας για πρώτο σκόρερ τον Λοβ με 25 πόντους.

Οι δύο ομάδες ήταν πολύ άστοχες στο πρώτο δεκάλεπτο που ολοκληρώθηκε με το σκορ 14-16, με την κατάσταση να μη βελτιώνεται ιδιαίτερα στη συνέχεια, όπως δείχνει και το 35-36 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στην τρίτη περίοδο η Μύκονος ανέβασε την απόδοσή της και κατάφερε να προηγηθεί με 52-45, οι Βούλγαροι όμως αντέδρασαν και κατάφεραν να ισοφαρίσουν, με το τελευταίο δεκάλεπτο να αρχίζει με το σκορ 60-60.

Τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά για τη Μύκονο στα επόμενα λεπτά καθώς έμεινε πίσω με 65-71, με τους Λοβ και Μάντζαρη όμως κατάφερε να αντιστρέψει την κατάσταση και να πάρει τη νίκη με 86-84.

Τα δεκάλεπτα: 14-16, 35-36, 60-60, 86-84

Mύκονος (Ζιάγκος): Φάντερμπερκ 12, Άπλεμπι 13, Μουρ 1, Τσάιλντς 14 (3), Καββαδάς 6, Λάγιος, Σκουλήδας 2, Τίγκας 4, Σιδηροηλίας 2, Μάντζαρης 4 (1), Ιατρίδης 3 (1), Λοβ 25 (2).

Λοκομοτίβ Πλόβντιβ (Νικόλοφ): Ράμσεϊ 29 (5), Τζάμισον 2, Ιλίεφ, Μίνκοφ 11, Χατζηρούσεφ 7 (2), Κέντεροφ, Κικρίλης, Ντάλας 11 (3), Θόμπσον 18 (2), Μπράουν 6.