Ο Έντσο Μαρέσκα άφησε στον πάγκο τον Έρλινγκ Χάαλαντ για τον αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι με την ΑΕΚ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο διεθνής Νορβηγός επιθετικός, το «υπερόπλο» της Σίτι, αποχώρησε κουτσαίνοντας ματς με την Ίπσουιτς στην Premier League το περασμένο Σάββατο (17/10), με τα αγγλικά ΜΜΕ να θεωρούν πιθανό το να μην είναι βασικός κόντρα στην Ένωση ώστε να πάρει ανάσες.

Ο Μαρέσκα, τελικά, όντως άφησε εκτός 11άδας τον Χάαλαντ και θα τον χρησιμοποιήσει αν το κρίνει απαραίτητο, με βάση την εξέλιξη του παιχνιδιού, με τους «πολίτες» να είναι ούτως ή άλλως το μεγάλο φαβορί για τη νίκη.

Η 11άδα της Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Ντίας, Κουσάνοφ, Γκβάρντιολ, Λιούις, Άντερσον, Φερνάντες, Ελίας, Τσερκί, Φόντεν, Σάμπα.