Η ΑΕΚ έχει πάρα πολύ δύσκολη αποστολή στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε θέσεις βασικών στους Αριάγκα και Ζοάο Μάριο ενώ επιστρέφει ο Βάργκα.

Έξι μέρες μετά την ήττα από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο, η Ένωση δοκιμάζεται στην έδρα της πρωτοπόρου της Premier League και ο Σέρβος τεχνικός αποφάσισε να κάνει αλλαγές στην 11άδα, εκπλήσσοντας με κάποιες επιλογές του, όπως αυτές των Αριάγκα και Ζοάο Μάριο.

Συγκεκριμένα, στο τέρμα είναι ο Μπρινιόλι, στο δεξί άκρο της άμυνας ο Ρότα, αριστερά ο Πήλιος και στόπερ οι Μουκουντί και Ρέλβας. Από εκεί και πέρα, στον άξονα είναι οι Μαρίν και Αριάγκα με τους Ζοάο Μάριο και Μάγερ στα άκρα, ενώ επιστρέφει στην 11άδα ο Βάργκα και θα είναι ο παρτενέρ του Γιόβιτς στην επίθεση.

Η 11άδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάγερ, Aριάγκα, Μαρίν, Ζοάο Μάριο, Γιόβιτς, Βάργκα.

Στον πάγκο είναι οι Μπαλαμώτης, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Μάνταλος, Βίντα, Λυκογιάννης, Βιτάλις, Ζίνι.