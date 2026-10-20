Ο Σεργκέν Γιαλτσίν είναι ο αντικαταστάτης του Βιντσέντσο Μοντέλα στον πάγκο της εθνικής Τουρκίας, όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας.

Μέχρι και τον περασμένο Ιούνιο οι Τούρκοι αποθέωναν τον Μοντέλα καθώς είχε καταφέρει να οδηγήσει την εθνική ομάδα στην πρόκριση στο Μουντιάλ 2026, εκεί όμως τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά καθώς αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων.

Το κλίμα είχε αρχίσει να γίνεται βαρύ για τον Ιταλό και έγινε ασήκωτο μετά τις τέσσερις ήττες στο Nations League, οπότε αποφασίστηκε να γίνει αλλαγή στον πάγκο, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Τουρκίας να ανακοινώνει πως ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός είναι ο Γιαλτσίν.

Ο 53χρονος προπονητής έχει δουλέψει σε αρκετές ομάδες και η πιο επιτυχημένη θητεία του ήταν αυτή στη Μπεσίκτας, με την οποία κατέκτησε τόσο το πρωτάθλημα όσο και το κύπελλο το 2021, ενώ ως ποδοσφαιριστής είχε 37 συμμετοχές στην εθνική Τουρκίας, με την οποία είχε αγωνιστεί στο Euro τόσο το 1996 όσο και το 2000.