Οι Μιλγουόκι Μπακς άφησαν ελεύθερο τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχουν κατακλύσει τους λογαριασμούς του στα social media ζητώντας του να υπογράψει ξανά στην ομάδα τους.

Το 2024 ο Αμερικανό φόργουορντ/γκαρντ είχε έρθει για λίγους μήνες στην Ελλάδα και στον «δικέφαλο του βορρά» δείχνοντας το ταλέντο του, πριν επιστρέψει στο NBA για να φορέσει τη φανέλα των Λος Άντζελες Κλίπερς και στη συνέχεια αυτή των Μιλγουόκι Μπακς.

Τώρα, όμως, οι Μπακς αποφάσισαν να τον αποδεσμεύσουν και αν δεν βρει πρόταση από ομάδα του NBA μέσα σε 48 ώρες, θα είναι ελεύθερος να έρθει ξανά στην Ευρώπη, οπότε οι οπαδοί των «ασπρόμαυρων» έχουν αρχίσει ήδη να τον πιέζουν να υπογράψει στην ομάδα τους.

Στον λογαριασμό του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ στο Instagram είναι εκατοντάδες τα μηνύματα των φίλων του ΠΑΟΚ που τον καλούν να φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας, γράφοντάς τους πως «έχουμε λεφτά τώρα», αναφερόμενοι στα νέα δεδομένα που επικρατούν μετά την αγορά των μετοχών της ΚΑΕ από τον Τέλη Μυστακίδη.