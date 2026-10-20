Η Κόμο θα υποδεχθεί την Τετάρτη (21/10) τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Τάσος Δουβίκας θα είναι βασικός, όπως είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Σεσκ Φάμπρεγας.

Η ιταλική ομάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές έχει τρεις βαθμούς, όσους δηλαδή έχουν και οι «κόκκινοι διάβολοι».

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν την Τετάρτη (21/10) στην έδρα της Κόμο και ο Φάμπρεγας στις δηλώσεις του έκανε λόγο για μια ιστορική στιγμή για την ομάδα του.

«Θα είναι μια ιστορική μέρα για την πόλη μας, τον σύλλογό μας και τους παίκτες μας. Πρέπει να προσαρμοστούμε κατάλληλα. Είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα για την ιστορία της. Θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε και να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι», είπε ο προπονητής της Κόμο, ο οποίος σε ερώτηση για την αρχική 11άδα αποκάλυψε πως ο Δουβίκας θα είναι βασικός.

«Θέλετε να μάθετε αν θα παίξει ο Δουβίκας; Ναι, θα παίξει. Ορίστε, σας λέω ένα όνομα. Για τον τερματοφύλακα, όμως, δεν θα σας πω. Ο Μπιουτέζ είναι πολύ σημαντικός και θα συνεχίσει να παίζει αρκετά. Πλέον υπάρχει ανταγωνισμός με τον Σάντσες, κάτι που ανεβάζει το επίπεδο όλων. Κάποιες φορές θα βλέπετε τον έναν τερματοφύλακα και άλλες ίσως τον άλλον. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε συνέχεια σε όσους βρίσκονται σε καλή κατάσταση», ήταν τα λόγια του Ισπανού τεχνικού.