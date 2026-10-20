Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στη διάθεσή του για τις επόμενες 20 μέρες τον Εβάν Φουρνιέ ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Γιαν Μοντέρο στον αγώνα της Παρασκευής (23/10) με τη Φενέρμπαχτσε.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αρχίσει την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση με την τουρκική ομάδα στη Sunel Arena και τα νέα δεν είναι ευχάριστα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα σε ό,τι αφορά τον Φουρνιέ.

Ο Γάλλος, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ, έχει ένα αιμάτωμα στον αριστερό ώμο ενώ έχει υποστεί διάταση του έσω πλαγίου συνδέσμου στο δεξί γόνατο και υπολογίζεται ότι θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες 20 ημέρες.

Σε ό,τι αφορά τον Μοντέρο, έχει υποστεί διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική και συνδεσμική κάκωση στο αριστερό γόνατο, έχει ήδη ξεκινήσει θεραπείες και στον Ολυμπιακό θα κάνουν ό,τι μπορούν για να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, με τη συμμετοχή του να θεωρείται αμφίβολη αυτή τη στιγμή.