Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και ακόμη ένας αθλητής και συγκεκριμένα ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Ρομάν Μάξιμιουκ σκοτώθηκε στο μέτωπο, όπως έγινε γνωστό.

Ο Μάξιμιουκ είχε αγωνιστεί σε Ντιναμό Κιέβου, με την οποία είχε κατακτήσει το νταμπλ το 2000, Ντνίπρο, Βολίν και Τσερνομόρετς, ενώ από το 1998 μέχρι το 2002 είχε αγωνιστεί πέντε φορές με την εθνική Ουκρανίας.

Όταν έγινε η ρωσική εισβολή, ο Ουκρανός πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής είχε καταταγεί ως εθελοντής στις ένοπλες δυνάμεις και τον Ιανουάριο του 2025 είχε επικοινωνήσει για τελευταία φορά με τη σύζυγό του, Βίρα.

Από τότε ήταν αγνοούμενος και η οικογένειά του προσπαθούσε να μάθει τι ακριβώς έχει συμβεί, με τα νέα τελικά να μην είναι ευχάριστα. Ένα τεστ DNA έδειξε ότι ο Μάξιμιουκ είναι νεκρός, όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ουκρανίας, με την είδηση να βυθίζει στο πένθος τόσο την οικογένειά του όσο και τη χώρα γενικότερα.

Η Ουκρανία έχει χάσει πολλούς αθλητές κατά τη διάρκεια του πολέμου και στη λίστα προστίθεται πλέον και ο Μάξιμιουκ, τον οποίο η εθνική ομάδα είχε τιμήσει τον Ιούνιο του 2025 πριν το φιλικό παιχνίδι με τον Καναδά, καθώς είχε ποζάρει με τη φανέλα του και τη στρατιωτική στολή του.