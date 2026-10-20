Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού βρέθηκε στα εγκαίνια της μπουτίκ στον Πειραιά, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ όμως απουσίαζε καθώς είναι τιμωρημένος έπειτα από όσα ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media.

Οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» θα μπορούν, πλέον, να προμηθεύονται τα προϊόντα της αγαπημένης τους ομάδα από το «House οf Legend», στην Εθνικής Αντιστάσεως 17 στον Πειραιά, με σύσσωμη την ομάδα να δίνει το παρών στα εγκαίνια.

Ο Ντόρσεϊ, όμως, δεν ήταν εκεί, καθώς παραμένει εκτός ομάδας μετά την απολογία του στον γενικό διευθυντή της ΚΑΕ, Νίκο Λεπενιώτη, έπειτα από όσα έγραψε στα social media πριν τον εκτός έδρας αγώνα με τη Μπαρτσελόνα την περασμένη εβδομάδα.

Οπαδοί του Ολυμπιακού έδωσαν το παρών στα εγκαίνια και αποθέωσαν τους παίκτες και τον Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος ήταν αυτός που έκοψε την κορδέλα, ενώ στις δηλώσεις του είπε τα εξής…

«Καταρχάς να ευχηθώ στους ανθρώπους κάθε καλό. Το μαγαζί είναι εκπληκτικό, στο πώς έχει στηθεί, με τις λίγες γνώσεις που έχω από εσωτερική διακόσμιση, αλλά και το περιεχόμενο, το προϊόν είναι πολύ καλό. Και το μαγαζί είναι σε πολύ κεντρικό σημείο στον Πειραιά. Συνήθως αυτά τα καταστήματα πηγαίνουν καλά, όταν πηγαίνει και η ομάδα, είναι συνυφασμένα. Οπότε εύχομαι να υπάρξει κάτι καλό, να πάμε καλά σαν σύλλογος και οι άνθρωποι εδώ να έχουν επιτυχία στο πώς φαντάστηκαν να στήσουν αυτό το μαγαζί και στο πώς προσβλέπουν να πάει.

Εγώ είμαι λίγο παραδοσιακός, οπότε για μένα η πιο ωραία φανέλα είναι πάντα η ερυθρόλευκη. Οι φίλοι μου είναι και κάποιας ηλικίας οπότε έχουν ίδια γούστα με μένα, οπότε την παραδοσιακή θα τους έκανα δώρο. Αλλά νομίζω ότι όλες είναι πολύ ωραίες και η κόκκινη είναι ρετρό εμφάνιση η οποία παραπέμπει στο παρελθόν, αλλά και η μαύρη είναι πολύ καλή, δεν την έχουμε φορέσει ακόμα. Νομίζω γενικά όμως ο,τιδήποτε υπάρχει εδώ είναι πολύ δυνατό, αξιόλογο και αντιπροσωπευτικό της ομάδας μας.

Αυτό είναι το πιο σημαντικό (σσ. η παρουσία του κόσμου). Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο της ομάδας για το πόσο δίπλα είναι στον σύλλογο, σε όλα τα τμήματα, αλλά και στο μπάσκετ. Σήμερα είναι εδώ για να δει τους παίκτες της ομάδας μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ, όχι μόνο για σήμερα, αλλά για όλη την υποστήριξη».