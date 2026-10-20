Μπορεί η European Super League να μην πήρε ποτέ σάρκα και οστά, η Ρεάλ Μαδρίτης όμως ζητά αποζημίωση από τις έξι ομάδες της Premier League που στήριζαν αρχικά το εγχείρημα.

Η ανακοίνωση των κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων για την ίδρυση της European Super League, την άνοιξη του 2021, είχε προκαλέσει… σεισμό στο ποδόσφαιρο, γρήγορα όμως φάνηκε ότι το όλο πλάνο δεν θα μπορούσε να προχωρήσει, καθώς οι ομάδες αποχωρούσαν η μία μετά την άλλη.

Τελικά η Ρεάλ Μαδρίτης, η Γιουβέντους και η Μπαρτσελόνα ήταν τα τρία κλαμπ που μοιράστηκαν τα έξοδα για την προώθηση του σχεδίου και μπορεί στη συνέχεια να αποσύρθηκαν και αυτές, καθώς ήταν φανερό πως η European Super League δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, παρ’ όλα αυτά υπάρχουν ακόμη ανοιχτοί λογαριασμοί.

Αυτό, τουλάχιστον, πιστεύει η Ρεάλ, η οποία, όπως αναφέρει το «Athletic», ζητάει από τις Άρσεναλ, Τσέλσι, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ να καταβάλουν ένα ποσό που μπορεί να φτάσει και στα 80 εκατ. ευρώ, ως αποζημίωση.

Αυτές οι έξι ήταν οι ομάδες της Premier League που στήριζαν αρχικά το εγχείρημα και έκαναν πίσω πρώτες από όλες, οπότε οι Μαδριλένοι θεωρούν πως θα πρέπει τώρα να πληρώσουν το ποσό των 80 εκατ. ευρώ.