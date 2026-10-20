Με πρόστιμο 50.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός για τα πανό και τη συμπεριφορά των οπαδών του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ απαλλάχθηκε για την κατηγορία της παρότρυνσης σε βία.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κληθεί σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ για τα πανό που είχαν κρεμάσει οι οπαδοί τους στην αναμέτρηση με τους «πράσινους» και ο Ισπανός προπονητής για ανάρτηση που είχε κάνει στα social media με φωτογραφίες από το κορεό που είχε ετοιμάσει η Θύρα 7.

Όπως, τελικά, ανακοινώθηκε, ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 30.000 ευρώ για πανό παρότρυνσης σε πρόκληση επεισοδίων και 20.000 ευρώ για ρατσιστική συμπεριφορά, ενώ ο Αλγουαθίλ απαλλάχθηκε για την κατηγορία της παρότρυνσης σε βία.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής…

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Αφού έλαβε υπόψη της:

α) την Αναφορά Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) το βιντεοληπτικό υλικό του Ηλεκτρονικού Συστήματος Εποπτείας του γηπέδου,γ) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής

δ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

από τα οποία προκύπτει ότι, κατά την διενέργεια του αγώνα ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ, στις 11/10/2026, στο γήπεδο «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ», για το πρωτάθλημα της Super League, περιόδου 2026/2027, φίλαθλοι του Ολυμπιακού ανάρτησαν στις θύρες 4-7 ένα πανό-κορεό, καθώς και ένα πανό υβριστικού περιεχομένου, από τον συνδυασμό των οποίων προκύπτει συνολικό μήνυμα παρότρυνσης σε βία.

Επιπλέον, οι φίλαθλοι της ίδιας ΠΑΕ, ανάρτησαν στις κερκίδες των θυρών 12-15 έτερο πανό που ανέγραφε «ΜΑ ΚΑΤΑ ΒΑΘΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ GAY» (η λέξη GAY με πράσινο χρώμα), το οποίο παρέμεινε αναρτημένο μέχρι το τέλος του αγώνα, που παραπέμπει σε ρατσιστική συμπεριφορά δια της χρησιμοποίησης του σεξουαλικού προσανατολισμού, ως μέσου χλευασμού και υποτίμησης των αντιπάλων,

αποφάσισε, με την υπ’ αριθμό 53/2026 Απόφασή της, την επιβολή σε βάρος της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ:

i) για την παρότρυνση σε πρόκληση επεισοδίων, διοικητικού προστίμου ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000),

β) για τη ρατσιστική συμπεριφορά, διοικητικού προστίμου ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

Απαλλάσσει, με την υπ’ αριθμό 54/2026 Απόφασή της, τον Προπονητή της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ALGUACIL BARRENECHEA JOCEBA IMANOL, καθόσον δεν αποδείχτηκε, από το συγκεντρωθέν αποδεικτικό υλικό, ότι είχε την πρόθεση να προτρέψει σε επεισόδια βίας, με την σχετική ανάρτηση του στο Instagram.

Μη εφαρμογή του άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».