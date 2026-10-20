Ο αναπληρωτής κομισάριος του NBA, Μαρκ Τέιτουμ, αναφέρθηκε στο πλάνο που υπάρχει για το NBA Europe και έκανε λόγο για τριπλάσια χρήματα σε σχέση με τη Euroleague και κερδοφορία για τις ομάδες πολύ πιο σύντομα.

Την ώρα που η Euroleague καταστρώνει το δικό της δεκαετές επιχειρηματικό πλάνο, οι Αμερικανοί συνεχίζουν το δικό τους για το NBA Europe και υπόσχονται πολλά περισσότερα λεφτά και κέρδος πολύ πιο γρήγορα, όπως τόνισε ο αναπληρωτής κομισάριος σε δηλώσεις του.

«Το δεκαετές επιχειρηματικό πλάνο της EuroLeague δεν αλλάζει τα σχέδιά μας. Μπορώ να σας πω ότι το δικό μας μοντέλο θα προσφέρει στους συλλόγους έναν πολύ πιο γρήγορο δρόμο προς την κερδοφορία. Έχω διαβάσει ορισμένα δημοσιεύματα για ομάδες της EuroLeague που δεν είναι σήμερα οικονομικά σταθερές. Σύμφωνα με τις προβλέψεις μας, μια ομάδα με μόνιμη θέση στη λίγκα μας θα επιτυγχάνει, κατά μέσο όρο, κερδοφορία μέχρι τον τρίτο χρόνο», είπε αρχικά ο Τέιτουμ και συνέχισε.

«Έχω δει επίσης τα ποσά που σκοπεύει να επενδύσει ή να διανείμει η EuroLeague στις ομάδες της. Οι δικές μας προβλέψεις δείχνουν ότι θα τριπλασιάσουμε αυτά τα ποσά, με διανομές σε βάθος δεκαετίας που θα φτάνουν σε δισεκατομμύρια, ακόμη και δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία θα επιστρέφουν στους συλλόγους και θα τους καθιστούν οικονομικά σταθερούς».

Τέλος, σε ό,τι αφορά το πώς προχωράει το πλάνο του NBA Europe, τόνισε: «Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή. Πρέπει να κάνουμε τα πράγματα σωστά και αναμένουμε να ανακοινώσουμε σύντομα τις ομάδες».