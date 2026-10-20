Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ -καθώς ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε- και περιμένει την απόφαση της διοίκησης.

Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στις προπονήσεις και έχουν στρέψει την προσοχή τους στο ματς της Παρασκευής (23/10) με τη Φενέρμπαχτσε στη Sunel Arena για την 7η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ντόρσεϊ να παραμένει εκτός ομάδας.

Ο διεθνής γκαρντ δεν αγωνίστηκε κόντρα σε Μπαρτσελόνα και Βίκο Ιωαννίνων καθώς είναι τιμωρημένος έπειτα από όσα είχε αναφέρει σε ανάρτησή του στο Instagram πριν την αναμέτρηση με τους Καταλανούς, ενώ κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στον γενικό διευθυντή της ΚΑΕ, Νίκο Λεπενιώτη.

Την Τρίτη (20/10) ο Ντόρσεϊ έκανε ατομικό πρόγραμμα καθώς παραμένει εκτός ομάδας και περιμένει πλέον να μάθει την απόφαση που θα πάρουν από κοινού οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.